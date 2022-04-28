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大陸 大陸焦點 特派現場

接到確診電話…34歲設計師「車內隔離11小時」陸網狂讚超標準

▲北京一男子得知自己密接後獨守車內。（圖／翻攝自北京日報）

▲北京一男子得知自己密接後獨守車內。（圖／翻攝自北京日報）

記者鄭思楠／綜合報導

北京近日再度爆發本土疫情，一名感染者隨後的做法被陸網狂讚。據《北京晚報》報導，居住在昌平區北七家冠華苑4區6號樓的一名確診者，在接到電話告知自己是密接後，立即向街道、社區報備，並留在自己的車內等候通知，未進小區。這一行為幫助冠華苑社區第一時間排查疫情，連夜進行核酸檢測確保陰性後第一時間解封。

4月27日，《北京日報》報導了《北京一感染者得知自己是密接後獨守車內，小區14小時即解封》後，引發網友熱議，稱讚其是「中國好鄰居」，該新聞還一度衝上微博熱搜。

「沒回家，是不想給別人添麻煩，」張男目前已經在醫院度過了高燒期，目前恢復良好，沒有其它症狀，正在休息。他強調，自己當時沒有想太多，就想盡量減少對別人的影響。

張男是吉林長春人，今年34歲，來北京工作4年了，職業是室內設計師，平時與別人合租在昌平區北七家鎮冠華苑社區，上班在朝陽區。因為工作需要，張男經常要跑到裝修客戶家裡，而這次趕上疫情就是在東城區一名客戶家裡施工時遭遇的。

4月22日上午，張男與工人在客戶家裡交代設計細節，下午回公司時聽說公司的一名工長確診了，而這名工長與施工工人之前有接觸。

「壞了，我可能是次密接，」聽到消息，張男很快恢復了平靜，心想今晚肯定不能回家了。於是，他找了一家酒店住了一晚，等待進一步的消息。

第二天，4月23日一早，張男接到電話，得知和自己一起施工的工人也確診了，這下自己成密切接觸者了，他趕緊退房回到車裡，並告訴前台封閉自己的房間，不能打掃，等待疾控部門過來消殺。

在車裡，張男主動撥打電話報備自己的涉疫信息，並積極和昌平、朝陽、東城多地疾控和公安部門聯繫，一天裡電話幾乎沒停。下午，他按照疾控部門要求開車回到了冠華苑社區門口，等候進一步通知。

期間，張男用手機訂了一份外送，他告訴外送員將餐點放到路邊，等外送員走了自己過去取。下午5點，得知需要隔離治療後，張男還聯繫室友幫忙收拾了行李送到社區門口，也是自己取走裝到車裡，全程和外界沒有接觸。直到23日晚9點，張男在車內自我隔離了11個小時後，最終被救護車接走進入地壇醫院治療。

接到報備後，北七家防疫專班和冠華苑社區迅速行動，聯繫昌平疾控部門對接信息，摸排張男行動軌跡和居住情況，迅速判斷並將其接走集中隔離。冠華苑4區6號樓於4月25日21點至4月26日11點進行封控管理，工作人員連夜對人員和環境進行核酸採樣，結果均為陰性。

4區6號樓於4月26日11點解除臨時封控管理，社區運行恢復正常。

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