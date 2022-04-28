快訊／快篩實每間限量78份秒殺 　侯友宜：應降價、口罩化

記者徐政璿／台北報導

快篩實名制上路第一天，每間藥局限量78份，多家藥局上午10點還沒到便已賣完。對此，新北市長侯友宜表示，盼未來中央配發份數可以多提供，他也認為快篩劑應該降價，快篩試劑本來就應該要降價，變成類似像口罩隨時可以買得到。

▲侯友宜市長今(28)日視察「藥師送藥到府及快篩實名制開賣」。（圖／新北市府提供）



侯友宜表示，民眾急著想買快篩試劑，希望中央能夠多提供，因為有限量，很多民眾到現在為止只能轉到其他地方去看還能不能買得到，希望像新北市的藥局都能夠提供多一點量，讓市民朋友能夠買得到。

侯友宜也說，快篩試劑本來就應該要降價，因為主要量大、平常的口罩化大家經常使用，以量制價本來就是要降價，民眾還是覺得快篩試劑是貴了一點，呼籲政府在協調的溝通上能夠讓快篩試劑平民化，也變成類似像口罩隨時可以買得到。

至於是否希望未來可以增加無痛快篩嗎（例如唾液快篩），侯友宜說，只要它是合格的而且可以檢測出陽性跟陰性，確保品質，相信不管是唾液也好，不管是戳鼻孔的快篩試劑或用任何方式，應該多元性。

指揮中心宣布「快篩實名制」28日上午正式開跑，民眾可持健保卡至藥局購買，比照口罩實名制1.0初期，以身分證字號尾數單雙號進行分流（單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六），每卡1輪限購1份5劑、共500元的快篩試劑。