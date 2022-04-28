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量足價穩不用搶！快篩試劑首輪販售1000萬份　政院：備有2900萬份

記者陳家祥／台北報導

快篩實名制在28日提早上路，衛福部28日在院會中報告，快篩實名制在全國近5000家健保特約藥局、偏鄉衛生所等販售，首輪預計販售1000萬份。蘇貞昌說，本周日止，政府可掌握的快篩試劑就有2900萬劑，除了提供實名制家用快篩，每日也會提供75萬劑視實際需要提供地方政府供居隔者使用，並且每天出貨40萬劑提供通路販售。

▲▼衛福部疾管署長周志浩21日在行政院會後記者會上說明最新疫情狀況。（圖／記者陳家祥攝）

▲衛福部疾管署長周志浩說明最新疫情狀況。（圖／記者陳家祥攝）

蘇貞昌28日在例行院會中表示，因應這波疫情變化，現階段最重要的減災策略，就是盡可能延緩疫情達到高峰的時間，爭取更多施打完第三劑的時間，從源頭降低罹病的風險，維持足夠的醫療量能，妥善照顧中重症患者，希望在力求防疫、經濟、正常生活間取得平衡。

蘇貞昌指出，Omicron雖已進入廣泛社區流行階段，但從今年1月1日起至今，本土確診4萬多例，99.69%感染者都是輕症或無症狀，為了強化輕重症分流、保全醫療量能，這個月底前將全面實施輕症或無症狀者居家照護制度，請衛福部指揮中心隨時針對地方政府可能遭遇的困難，集相關人員需求，即時給予協助。

另外，蘇貞昌也提到，本周指揮中心也宣布地方政府實施重點疫調，縮小匡列範圍，將匡列對象減縮為確診日前2天的密切接觸者，也開始實施縮短隔離時間為3+4。疫苗快篩抗病毒藥物，使我們撐住醫療量，度過這波疫情的關鍵。

在疫苗方面，上周六跟本周日，合計有173萬劑默德納疫苗到位，請衛福部加速供貨，積極推動重點族群的接種，持續提高疫苗覆蓋率。目前第一劑覆蓋率84.6%，第二劑接近8成，第三劑是58.6%。

蘇貞昌說，400萬劑的BNT、輝瑞兒童疫苗，近期也將完成簽約；國小兒童疫苗部分，教育部已請各縣市教育局將接踵須知、同意書轉發給家長，提醒準備事宜，並提供家長至少7天的評估思考期，最快5.2起就可以在校園接踵，請教育部、未符參照青少年接種經驗，妥善做好規畫安排。

藥物方面，衛福部協調廠商提前供貨，訂購的70萬份口服藥其中35萬人份都全數到貨，可即時提供確診所需的治療；另外35萬份為開口合約，只要隨時有需要都可以再進貨；注射藥物瑞德西韋存貨足夠。

快篩劑方面，蘇貞昌指出，為了讓全民平價取得快篩試劑，政府擴大產能、擴大進口，指揮中心昨天宣布快篩實名制提前在今天實施，在全國健保特約藥局，近5千個據點都可以比照口罩實名制分流購買快篩試劑，到本周日止，政府可掌握的快篩試劑就有2900萬劑，除了提供實名制家用快篩，每日也會提供75萬劑視實際需要提供地方政府供居隔者使用，並且每天出貨40萬劑提供通路販售。

▲▼行政院發言人羅秉成21日主持行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

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