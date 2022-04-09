「馮迪索開也要告訴你」遇鬼切迴轉　求生小發財激出神甩尾

記者陳凱力／苗栗報導

一名女騎士騎著機車行經苗栗獅潭台三線路段，在行進過彎處，打了方向燈後突然來個瞬間大迴轉，嚇得後方才剛過彎的小貨車急打方向盤閃過，差一點就被女三寶收割。有網友將行車紀錄器PO上網引起網友討論。

▲發財車在千鈞一髮之際踩下煞車、打下方向盤，終於在幾乎貼上女騎士前甩尾停下。（圖／翻攝《爆廢公社》，下同）



「你已經超出我可以理解的範圍了~」一名施姓網友在臉書社團《爆廢公社》貼出影片，只見影片中，女騎士騎著機車沿著台三線的外側車道慢悠悠地騎著，在一個過彎，打了方向燈、左腳踩地、停下向後看，一連串動作一氣呵成，似乎準備在禁止迴轉的雙黃線處來個絕地大迴轉。

原PO嚇得急踩煞車，方向盤急打右後成功避開，未料在這種地方遇到傳說中的三寶，還朝後視鏡看了一眼。這時女騎士依然維持著頭朝後、左腳踩地的英勇待轉姿勢，車輪還壓在內外車道的白線上，似乎一點不受影響。

就在這短短的1、2秒間，一輛小貨車又從轉彎處冒了出來，他也沒想到，轉個彎等著的是「攔路血滴子」，眼見車頭幾乎要撞上，司機一個驚嚇，用力踩下煞車並打下方向盤，終於成功在距離女騎士不到1公尺前甩尾避過，千鈞一髮生死關前來回，真是令人冷汗直流。

▲行車紀錄器錄下女騎士在禁止跨越的過彎處迴轉，根本是玩命。



行車紀錄器並未拍下後續，不曉得小貨車駕駛是否氣得下車大罵女騎士，但網友卻是看不下去了，痛罵女騎士「腦殘的白癡」、「媽的，一堆阿北阿姨都喜歡這樣玩，要鬼切就直接切下去啊，還打橫直接在路中間發呆看車，有夠白目」、「這一定要讓她紅 不然她早晚全身紅」、「台灣真的一堆智障在路上騎車，那個線在迴轉==」。

影片中神手小貨車司機也引起網友好奇，「那台貨車也太猛了，甩尾救三寶」、「那個貨車，高手！」、「馮迪索開貨車也要通知你嗎」、「後面開貨車的肯定不是簡單人物」。

▲原PO避開女騎士以後，想不到後面還有更冒冷汗的。

▲只見發財車才剛過彎，就看到停在路口的女騎士，這時後離女騎士大約只有1秒鐘的時間反應。

▲發財車果斷做出反應，踩下煞車、急轉方向盤，讓網友直呼「那台貨車也太猛了，甩尾救三寶」。

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