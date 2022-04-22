敢背叛「家人斷手連座」！黑幫吸收新血　國中生穿內褲大街示忠誠

▲2名少男被徐嫌逼迫，只穿著內褲在大街上奔走以展現加入幫派的決心。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導



日前有多名家長向警方報案，就讀國中 、國小的孩子透過網路交友平台，認識自稱是「桃園小南門」的幫派分子，以加入幫派每日可獲得3千元「生活費」誘惑少年離家出走，家長們擔心，孩子被幫派控制，成為不法活動的一份子。

新竹縣警局受理後，立即由少年警察隊、刑事警察大隊成立專案小組，連夜趕赴桃園市桃園火車站附近的旅社， 營救出3名(2男1女)遭控制的少男少女，並當場逮捕徐姓主嫌1名。

警方調查，徐嫌透過網路交友平台吸收新竹地區的未成年少年、女加入幫派，並向這些孩子哄騙，自稱是「小南門成員」，上頭有多位大哥，只要加入幫派，少男每人每天可以獲得3千元的「生活費」、少女則每月可有5萬元的「照顧費」。

為了逼迫少年宣示忠誠與膽量，徐嫌還逼迫2名少年全身赤裸僅穿內褲自旅社內跑上大街，3名涉世未深的青少年事後驚覺有異，欲脫離徐嫌掌控，徐嫌卻稱「知道少年家人住址、車牌」，如敢背叛，會遭連坐斷手。

警方迅速掌握證據後前往突擊救出3名少年少女，除了落網的徐嫌外尚有1人在逃，由於犯嫌都透過網路匿名在虛擬世界設下陷阱，警方也呼籲年輕朋友及家屬，網路交友陷阱多，千萬不可 輕言聽信。徐姓犯嫌將依略誘、妨害自由及恐嚇罪嫌偵辦，且持續追緝另1名犯嫌下落。

▲▼徐嫌被警方當場逮捕，另一名在逃共犯仍在追查當中。

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