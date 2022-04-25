800多間學校停課　蔣萬安喊放寬家長「居家照護」給付

▲蔣萬安喊放寬「居家照護者」給付 勞動部本週拍板。（圖／蔣萬安臉書）

記者徐政璿／台北報導

本土疫情加劇，國民黨立委蔣萬安今（25）日表示，目前全國已經有800多所學校停課，很多12歲以下的孩子停課在家，非常需要家長的照顧與陪伴，指揮中心雖然訂定了防疫照顧假制度，讓勞工能夠請假在家照顧小孩，但是因為防疫照顧假不必支薪，造成很多勞工陷入兩難，請了沒薪水收入；如果申請其他假別，又難以發揮防疫照顧假的功用。

蔣萬安表示，據勞動部調查顯示，15.9%雇主不同意勞工申請防疫照顧假，部分理由認為員工可用其他假別替代，這已經違反了勞基法相關規定，所以他在衛環委員會，要求勞動部應參考其他國家的做法，研擬並編列預算提供勞工薪資或生活補貼，讓勞工無後顧之憂申請防疫照顧假，更要落實勞檢及執法，捍衛勞工權益。

另外，政府防疫政策是針對輕症、無症狀的確診者實行居家照護，但有許多勞工來反應，「輕症照護」沒有辦法請領勞保傷病給付，對勞工生計造成很大衝擊。

因此，蔣萬安也呼籲勞動部長許銘春，一定要放寬，因為勞工朋友是依循政府的政策，將醫療量能保留給重症患者，而居家照護也有「類住院」的事實，政府應該做適度的放寬，承擔起照顧勞工的責任。

在質詢過程中，許銘春承諾會盡快蔣萬安的建議帶回行政院討論，希望這禮拜就能拍板定案，確保染疫確診的勞工朋友，都能安心在家好好休養。