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台南市「居家照護」全面啟動　37區同步成立區級居家照護服務中心

▲台南市正式啟動「台南市居家照護服務中心」，擴大市府聯合服務量能；37區公所4月26日同步成立區級居家照護服務中心。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市正式啟動「台南市居家照護服務中心」，擴大市府聯合服務量能；37區公所4月26日同步成立區級居家照護服務中心。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內疫情升溫，為防止疫情並保留醫療量能，得以應變中、重症患者及高風險確診個案，台南市正式啟動「台南市居家照護服務中心」，擴大市府聯合服務量能；37區公所4月26日同步成立區級居家照護服務中心，提供民眾生活照護服務，全面防堵疫情，即時處理居家照護者相關生活事務。

▲台南市正式啟動「台南市居家照護服務中心」，擴大市府聯合服務量能；37區公所4月26日同步成立區級居家照護服務中心。（圖／記者林悅攝，下同）

市長黃偉哲表示，目前確診個案99％為輕症，由於Omicron變種病毒高傳播率，本土確診個案將大幅攀升，為讓醫療體系正常運行，第一時間召集市府相關局處及37區區長研商因應作為，透過「居家照護計畫」，讓符合條件的個案可以在家照護，市府也全力協助居家照護者的健康照護及生活關懷。市長黃偉哲同時也呼籲民眾，在疫情加速擴散的情況下，應該多利用線上申辦與電話洽詢，減少出入公共場所，守護自身與他人健康。

▲台南市正式啟動「台南市居家照護服務中心」，擴大市府聯合服務量能；37區公所4月26日同步成立區級居家照護服務中心。（圖／記者林悅攝，下同）

民政局長姜淋煌表示，區公所是最貼近民眾需求的行政單位，為了增加市府服務量能，由民政局責成37個區公所在各區公所成立「區級居家照護服務中心」，民眾若有生活照護期間的需求，可撥打台南市居家照護關懷中心電話06－3901551，或台南市37區公所居家照護中心專線，服務時間為週一至週五，每日上午8時至下午6時止，非上班時間可撥1999市政服務專線，有照護需求的民眾可多加利用。

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