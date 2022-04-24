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2分鐘看蔣萬安開箱台北獨立書店　「這城市承載了我們的夢想」

▲▼蔣萬安極力推廣閱讀。（圖／蔣萬安臉書）

▲蔣萬安極力推廣閱讀。（圖／蔣萬安臉書）

記者徐政璿／台北報導

國民黨立委蔣萬安極力推廣閱讀，他也在世界閱讀日（4/23）透過臉書貼出一段約2分鐘左右的影片，內容為介紹位於台北的獨立書店。他表示，大家不妨挑選一本書，找個安靜的角落，沉浸在文字的世界裡，相信會有意想不到的收穫。

#萬安Run台北｜走讀獨立書街！翻閱「溫羅町」的巷弄美學

【#萬安Run台北｜走讀獨立書街！翻閱「溫羅汀」的巷弄美學】 台北是我出生、成長、求學、成家的地方，這座城市承載了我們的夢想，以及那些年的喜怒哀樂、點點滴滴。跟著萬安一起「Run台北」，穿梭在熟悉的巷弄街道，探索台北多元的城市面貌、連結台北深刻的溫暖人情、解決台北多年的沉痾問題、創造台北未來的無限可能！說走就走，我們一起出發吧！ 溫州街、羅斯福路、汀州街所框構而成的「溫羅汀」，匯集了數十家書店、咖啡店和Live House，形成獨特的街區文化地景。前段時間我拜訪了這裡的兩間獨立書店「永樂座×失戀排行榜」和「舊香居」，其中「永樂座×失戀排行榜」結合了書店和二手唱片行，非常有特色，兩位老闆芳瑜和哲修也很熱情的和我分享他們各自對於閱讀、對於音樂的許多想法，也針對城市的文化願景交換意見，聊到忘我之際，可以感受到他們的那份投入和執著。 這幾年實體書店一間一間吹熄燈號，「只讀臉書，不讀書」的情況越來越普遍，是什麼原因讓他們堅持開一間書店呢？永樂座是在去年疫情最嚴峻時開張的，芳瑜說正因為疫情，我們更珍惜可以面對面交流的機會，這段時間不少書迷、樂迷都悶壞了，開了這間店，讓大家可以有個地方認識同好、彼此交流，這就是實體書店存在的價值，是網路無法取代的。 今天是「#世界閱讀日」，大家不妨挑選一本書，找個安靜的角落，沉浸在文字的世界裡，相信會有意想不到的收穫。 #蔣萬安

蔣萬安發佈於 2022年4月23日 星期六

蔣萬安表示，「台北是我出生、成長、求學、成家的地方，這座城市承載了我們的夢想」，以及那些年的喜怒哀樂、點點滴滴，跟著萬安一起「Run台北」，穿梭在熟悉的巷弄街道，探索台北多元的城市面貌、連結台北深刻的溫暖人情、解決台北多年的沉痾問題、創造台北未來的無限可能。

蔣萬安說，溫州街、羅斯福路、汀州街所框構而成的「溫羅汀」，匯集了數10家書店、咖啡店和Live House，形成獨特的街區文化地景。前段時間他拜訪了這裡的兩間獨立書店「永樂座×失戀排行榜」和「舊香居」。

其中，「永樂座×失戀排行榜」結合了書店和二手唱片行，非常有特色，兩位老闆也很熱情的和他分享他們各自對於閱讀、對於音樂的許多想法，也針對城市的文化願景交換意見，聊到忘我之際，可以感受到他們的那份投入和執著。

蔣萬安感嘆，這幾年實體書店一間一間吹熄燈號，「只讀臉書，不讀書」的情況越來越普遍，是什麼原因讓他們堅持開一間書店呢？永樂座是在去年疫情最嚴峻時開張的，老闆說正因為疫情，更珍惜可以面對面交流的機會，這段時間不少書迷、樂迷都悶壞了，開了這間店，讓大家可以有個地方認識同好、彼此交流，這就是實體書店存在的價值，是網路無法取代的。

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