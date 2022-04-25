陳時中放寬3＋4為選市長？　蔣萬安：防疫不應參雜政治

▲蔣萬安、陳時中。（合成圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

行政院召開防疫會議，指揮中心提出「3+4」隔離新制，改前3天居家隔離，後4天快篩陰性可出門但須全程戴口罩，不過台北和雙北都不買單。國民黨立委蔣萬安今（25日）受訪被問及此事時提醒，「防疫不應該參雜政治選舉考量」。

新北市長侯友宜表示，「3+4」實際上只是居隔天數減少，相關行政作業流程並沒有改變減少，依舊必須耗費大量公衛人員進行處理，確診個案即將成指數型上升，呼籲必須讓整體居隔轉型，以「居家快篩+自主健康管理」，才能讓公衛人力全力集中照護確診病患，降低中重症個案發生，醫療及社會動能維持正常運行。

台北市副市長黃珊珊則說，「3+4」的政策對台北市來說沒有實質意義。

蔣萬安認為，「以篩代隔」應該是接下來必須要走的方向，希望能夠以居家快篩加上自主健康管理的方式，能夠確保醫療量能。現在的公衛人力已經到達緊繃的程度，應將有限的人力做最有效的運用，也就是重點工作「疫調轉分流」，將公衛人力現行工作重點從疫調匡列，轉為積極做相關輕重症醫療分流，也才能確保醫療量能留給中重症患者。

被問到是否認為「3＋4」衝太快？蔣萬安說，行政院還在研擬中，還沒正式拍板定案，但接下來看到每天確診人數不斷攀升、超過千人，甚至接下來可能破萬，這部分應該趕快做好準備，以「以篩代隔」的方式，積極研擬居家快篩、提高快篩頻率，並逐步縮短隔離的天數，這樣才能維持社會正常運作。