LIVE／立院審國務機要費除罪　藍綠甲動「一早就上演鎖喉、推擠」

記者蘇晏男／台北報導

立法院財政委員會今（21日）續審攸關國務機要費除罪化的《會計法第99條之1》條文修正草案，藍綠甲動應戰，稍早已爆衝突。財委會去年4月曾排審該草案，但事涉前總統陳水扁國務機要費案，爭議過大而暫喊卡；然而陳日前召開國際記者會公布21相關金流，強調無不法所得，掀起外界再次討論國務機要費除罪化。《東森新媒體ETtoday》全程直播財委會狀況。

▲沈發惠成功搶佔主席台，他還用雙手環抱主席台麥克風。（圖／記者屠惠剛攝）

財委會去年4月28日曾排審《會計法第99條之1》條文修正草案，國民黨民黨立委賴士葆等人批評這是針對性立法、替陳水扁涉及貪污案脫罪，杯葛議事。在混亂中，當時擔任會議主席的財政委員會召委、民進黨立委郭國文宣布，「直接送出委員會」，遭各界砲轟比之前國民黨立委張慶忠僅花半分鐘就將《服貿協議》送院會存查更粗暴，之後則因美豬、公投和福島食品等問題而擱置。

面對涉國務機要費案纏訟15年的陳水扁，日前不顧保外就醫紅線召開國際記者會公布21相關金流，強調無不法所得，掀起外界再次討論國務機要費除罪化，現任財委會召委、民進黨立委沈發惠則把國務機要費案納入今日財委會議程，國民黨與民進黨甲動應戰。

民進黨立法院黨團總召柯建銘昨晚率黨團委員在財委會大門前排隊守夜，而國民黨立法院黨團則約今清晨5時許抵達財委會大門口，雙方在清晨6時許爆發激烈推擠，立委鍾佳濱一度被鎖喉，立委陳玉珍、王美惠甚至摔倒在地。稍早前由沈發惠成功搶佔主席台，他還用雙手環抱主席台麥克風，防被國民黨立委搶走位子。

回顧國務機要費案過程，2006年6月時任「台灣紅」公司負責人李慧芬向時任立委邱毅爆料，她在北市住宿飯店的300萬元發票，被堂姊李碧君拿去交給陳水扁的妻子吳淑珍核銷國務機要費，經當時高檢署查黑中心偵辦，揭發扁家所涉犯一系列弊案，包括龍潭購地案、台北101金融大樓公司前董事長陳敏薰買官案，以及南港展覽館案已定讞，陳水扁夫妻各被依收賄等罪合併判刑20年，各併科罰金2.5億元與2億元，並沒收犯罪所得。

其中，吳淑珍是在2006年11月先被查黑中心起訴，陳水扁則因為當時總統，有刑事豁免權，直到2008年5月卸任後，檢方才開始對他偵辦，相關案件纏訟至今，剩下國務機要費及洗錢案仍在高院更二審審理中。

▲藍綠爆推擠，王美惠被架離。（圖／記者屠惠剛攝）

▼鍾佳濱在推擠中被鎖喉嚨。（圖／記者屠惠剛攝）