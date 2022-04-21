《會計法》初審藍綠混戰　張其祿嘆不理性：國務機要費是歷史共業

記者呂晏慈／台北報導

立法院財政委員會21日上午審查攸關國務機要費除罪的《會計法》第99條之1修正草案，國民黨、民進黨立委上午7點就爆發肢體肉搏，藍委狂撒假鈔、假禮券杯葛議事，民進黨團則以人數優勢通過臨時動議停止詢答、逐條討論，開會5分鐘就將該案送出委員會。對此，台灣民眾黨立委張其祿21日上午受訪直言，國務機要費是歷史共業，但修法應該依照正常法治程序，可惜藍綠兩黨沒有用理性方式處理。

▲國民黨團今天強力杯葛《會計法》修法，仍不敵綠營人數優勢。（圖／記者屠惠剛攝）

張其祿表示，國務機要費當然是歷史共業，藍綠兩黨在不同的位子上，對這件事情有不同的解釋，當然國務機要費涉及國家元首有特殊性，其性質是否與「特別費」相同值得研議和考究，在《會計法》修法過程中，包括法務部、主計總處應該提供詳實的研究報告給立法院參考，但這次修法只有立委所提版本，還有很多爭議，包括是否因人設事、回溯立法等。

張其祿指出，民眾黨團認為《會計法》修法爭議太多，希望依照正常法治程序，但現在幾乎沒有看到有任何實質性的討論，這是非常可惜的。

不過，張其祿也坦言，國務機要費是歷史共業，必須做調整，遺憾藍綠兩黨沒辦法用理性方式處理，同時希望未來修法草案進入黨團協商時，行政院應該提出對應版本，提出相關評估和研究，不要只是為了單一事件或某個個人來修法。

台灣民眾黨團稍早發出聲明表示，國務機要費涉及國家元首特殊費用在國家整體會計制度的適用，需要更嚴謹的研究與討論，非常遺憾看見本次修法程序十分倉促且藍綠兩黨採取不理性作為，未能理性討論。

民眾黨團批評，面對國務機要費這項歷史共業，應回歸正常的法治精神，避免因人設事或回溯立法的疑慮，過往各項特別費之法制修正，行政院及相關部會皆會進行研究及建議，本次修法卻未見到行政部門具體積極作為；未來《會計法》第99條之1條文修正草案將進入黨團協商，民眾黨團呼籲仍應以促進廉政及透明為依歸，無論藍綠兩黨或行政院，都必須提出更明確的主張，法務部、主計總處也應有詳細的評估及研究，甚至提出行政院版本，拿出決心具體參與修法。

▼台灣民眾黨立委張其祿受訪。（圖／台灣民眾黨團提供）