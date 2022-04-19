電動自行車更名微型電動二輪車　立院三讀強制掛牌投保

▲立法院三讀通過《道路交通管理處罰條例》，未來電動自行車須掛牌投保強制汽車責任險。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院會19日三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正草案，將原條文中的「電動自行車」字樣改為「微型電動二輪車」，明定微型電動二輪車應經檢測及型式審驗合格，並登記、領用、懸掛牌照後，始得行駛道路，微型電動二輪車所有人應投保強制汽車責任保險。

另外，本次修法也將電動滑板車等個人行動運具，正式納入「慢車」種類規範，未來電動滑板車等個人行動運具，可依地方政府自定的辦法行駛道路，違反規定者處新台幣1200元以上、3600元罰鍰。

三讀條文明定，微型電動二輪車所有人應依強制汽車責任保險法之規定 ，投保強制汽車責任保險。未依規定投保者，公路監理機關不予受理登記、換照或發照。

三讀條文規定，已領用牌照的微型電動二輪車，未依規定再行訂立保險契約而行駛道路，經主管機關書面通知所有人限期續保，屆期仍未訂立保險契約繼續行駛道路者，註銷其牌照。

三讀條文明定，經型式審驗合格的電動輔助自行車，未黏貼審驗合格標章在道路行駛者，處駕駛人新台幣600元以上、1200元以下罰鍰，並禁止其行駛。未經型式審驗合格的電動輔助自行車，在道路行駛者將沒入。

三讀條文規定，微型電動二輪車未依規定領用牌照行駛、使用偽造或變造的牌照、牌照供他車使用或使用他車牌照、已領有牌照而未懸掛或不依指定位置懸掛、牌照經註銷仍行駛，或者牌照遺失不報請主管機關補發，經舉發後仍不辦理而行駛，將處新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰。

三讀條文也明定，個人行動運具指設計乘載一人，以電力為主，最大行駛速率在每小時25公里以下的載具。個人行動運具的行駛路段、時間、速度限制及其他相關管理事項之辦法，則由直轄市、縣市政府定之；違反規定者處行為人新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰，並禁止行駛或使用。

三讀條文規定，未滿14歲駕駛微型電動二輪車或個人行動運具，處新台幣600元以上、1200元以下罰鍰，並當場禁止駕駛，車輛移置保管。另外，租賃業者沒有在租借微型電動二輪車或個人行動運具前，教導駕駛人車輛操作方式及道路行駛規定，則處新台幣600元以上、1200元以下罰鍰。

三讀條文也提到，使用經衛生主管機關公告的醫療電動代步車及動力式輪椅，在人行道上行駛的速率不得超過每小時6公里，違者處新台幣300元罰鍰。

▼立法院副院長蔡其昌敲槌三讀。（圖／記者屠惠剛攝）

