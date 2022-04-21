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陳秀熙：確診隔離5天就夠了！籲中央解套「大家不是怕染疫是怕隔離」

▲▼新冠肺炎,疫情,二級警戒,大賣場,餐飲場所,內用,微解封,餐飲業,紓困,武漢肺炎,防疫,百貨公司,餐廳,社交距離,室內聚會,梅花座,隔板,實聯制,圖為統一時代百貨美食街。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮中心預估，月底就可能出現單日破萬例染疫。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

國內本土確診個案在20日突破單日2千例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中更預估，月底就可能出現單日破萬例。但台大公衛學者強調，所謂的「疫情海嘯」要看的其實是重症率及死亡率，且病例數上升，其實大家怕的已經不是感染，是怕要被隔離，呼籲中央要開始解套「確診隔離10天改5天就夠了。」

台大公衛教授陳秀熙在節目《這！不是新聞》中指出，現在很多專家、學者在預警的情況，其實是要提醒重症及兒童染疫。而所謂的疫情海嘯，要看的是「重症率」及「致死率」，台灣最新重症率是0.04%、致死率0.029%；低於紐西蘭致死率。教授指出，以紐西蘭為例，他們的NPI及疫苗保護力失效的同時，雖讓住院率上升、ICU使用率增加、致死率看似也增長，但重點是他們的致死率數據僅0.16%，換言之，台灣正努力邁向紐西蘭路線。

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陳秀熙再次強調，重症是現在的重點，現在慢慢要從中症中去找出哪些人不會變成重症、哪些人風險較高。

不過，在病例數上升的同時，陳秀熙也點出「其實大家不是怕感染Omicron，是怕隔離」。因為確診者與接觸者隔離天數、措施是一樣的，也就是說，接觸者無論在醫學上有沒有被確認為染疫，實際上就與確診者沒兩樣。教授呼籲中樣「現在開始要解套，新制居家照護確診者發病日達10天，無須採檢就可解除隔離治療，但他認為「可以改成5天就好。」

陳秀熙解釋，數據更顯示，施打過第三劑的確診患者，Ct值大於25的比例幾乎可說是百分之百，也意味著他們不再具有傳染力，甚至可從5天慢慢改成3天即可。

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