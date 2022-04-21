住檢疫所被迫2人1室　早餐還收「發霉蘿蔔糕」他嘆：想讓我轉診？

▲原PO收到發霉的蘿蔔糕 。（圖／翻攝自PTT）

記者施怡妏／綜合報導

本站昨日報導《住集中檢疫所「被迫2人1室」！開門見陌生男 他崩潰：比監獄犯慘》，因為確診被迫隔離已經夠慘了，沒想到還得跟另外一名陌生男子同房，小小一間擠兩個人，大嘆根本在坐牢。事後他發文報平安，經過一晚跟室友兩人相安無事，不過早上收到早餐，竟然是發霉的蘿蔔糕，讓他超傻眼。

原PO在PTT發文，確診之後住集中檢疫所隔離，本來已經覺得很慘了，沒想到還要2人1室，「更慘的是還強迫分給你一個室友，這麼小一間擠兩個人」，大嘆沒人權像在坐牢。經過一晚，原PO早上發文報平安，「經過一晚跟臨時室友兩人相安無事，我有老婆小孩，他也是個直男，偶爾聊一下家人公司目前狀況」。

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看似一切都很順遂，沒想到早餐竟收到發霉的蘿蔔糕，原PO又傻眼又無奈，「我覺得衛生局看到我的呼喊了，直接送一份發霉的蘿蔔糕來讓我轉診，這貼心程度不能再高了」。

貼文一出，網友們留言狂吐槽，「這種發霉程度頂多拉肚子，傷點肝，不用看診」、「這是黑糯米，健康點，跟飯糰一樣」、「幫你加菜還嫌？不要太不滿」、「那是蘿蔔糕的黑頭粉刺，擠掉就好了」、「發霉蘿蔔糕真的太慘啦」、「自主應變」、「以毒攻毒啦」、「好可怕，蘿蔔糕料理到發霉是不被允許的」、「不要太不滿，上海都沒東西吃了」。

▼原PO被迫與陌生人同房。（圖／翻攝自PTT）