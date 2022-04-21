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輕症在家1人居隔怎麼辦？　「7大QA懶人包」不怕當確診孤兒

滑手機,睡覺,睡前滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲不少人獨自在北市租屋。（資料圖／記者李佳蓉攝）

記者崔子柔／綜合報導

全台疫情持續延燒，昨（20）日新增2386例本土確診，其中台北市新增471例，連日暴增的確診人數讓疫調及醫療資源陷入困頓，台北市長柯文哲宣布，北市20日起確診者啟動居家治療（居家照護），《ETtoday新聞雲》整理出7點「自主應變」懶人包，提供讀者參考。

Q1：在家隔離能如何取得協助？

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A1：確診者一旦被分配到居家照護，衛生局便會將名單發送到12行政區的關懷中心，由關懷中心啟動任務，並有人員做為協助窗口，發送一份關懷包，內含2張紙條寫有連絡電話和醫療說明。

Q2：隔離期間如何處理三餐？

A2：除了透過外送平台（無接觸服務）、親友協助送餐外，情急之下也可求助關懷中心，下班時間則撥打02-23753782。

▲▼台北市疫情記者會。（圖／台北市政府提供）

Q3：隔離時如何清理垃圾？

A3：若垃圾可放在家中滿10天，就由民眾自行處理，如果有清運需求，可以聯絡該行政區關懷中心，環保局將委由業者處理，但「最多10天協助清運垃圾2次」。

垃圾沒有強制如何包裝，也不限使用北市垃圾專用袋，但需要密封、內容物不可外露，業者與民眾約好時間後，到場會按門鈴或電話聯繫，民眾先把垃圾放在門口後，業者再前往處理，雙方不會接觸且過程短暫；另為避免民眾沒有垃圾袋，居家隔離的關懷包也都會附贈。

Q4：隔離期間寵物照顧？

A4：北市府目前提供協助就醫、寵物失蹤協尋等，暫不提供遛狗服務。

Q5：隔離時若身體不適？

A5：北市衛生局指出，醫療需求有分為緊急與一般，若出現呼吸困難、持續胸悶胸痛、意識不清、皮膚或嘴唇指甲發青等狀況，屬緊急醫療需求，請立即撥打119。

若是一般醫療需求，可與關懷中心聯繫，北市有成立虛擬醫院，可讓民眾透過電話進行診療與送藥等服務。

▲▼台北市開放餐飲內用首周末，信義商圈百貨美食街人潮。（圖／記者劉亮亨攝）

▲台北市已經放棄清零，將疫調規模縮小。（圖／記者劉亮亨攝）

Q6：何時才能解除居家隔離？

A6：若確診者症狀緩解、退燒至少一天，在距發病日或採檢日第10天以上，使用家用快篩呈現陰性，或快篩持續陽性但PCR檢驗結果為陰性或Ct≥30，符合上述條件就能解除隔離，但仍要進行7天自主健康管理。

若有與確診者同住但未確診者，則是在同戶最後確診個案採檢日滿10天時，所有同戶隔離者快篩均為陰性，即可全數解除隔離，並進行7天加強版自主健康管理，在第3、第7天使用家用快篩。若快篩結果持續陽性，但PCR檢驗結果為陰性或Ct≥30者，視為陰性符合解隔條件。

Q7：家用快篩哪裡買？

A7：家用快篩試劑可至藥妝店、便利商店、藥局或醫療器材行購買。台北市設有7個社區篩檢站，民眾可至台北市立聯合醫院和平、中興、仁愛、陽明、忠孝院區、關渡及萬芳醫院預約採檢，採檢前請戴好口罩，避免搭乘大眾交通工具，服務時間擴增為週一至週日上午8時至11時30分，下午1時至4時30分，可撥打台北市防疫專線（02）2375-3782或1999市民熱線詢問。

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