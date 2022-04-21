周玉蔻確診！李秉穎昨天才上節目　還去開ACIP兒童疫苗會議

記者張乃文／綜合報導

資深媒體人周玉蔻今（21）早發文透露「昨天上午至醫院進行PCR檢測，今天凌晨接獲簡訊通知為陽性。」她也說已經告知工作相關接觸者及友人。而ACIP召集人李秉穎20日才赴電台，接受周玉蔻廣播節目專訪，當天下午又參與ACIP小組會議，按照現行規定，李秉穎也將被匡列，是否會波及指揮中心或相關專家，詳細情況仍有待說明。

▲李秉穎20日上午接受周玉蔻專訪。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

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周玉蔻今早在臉書公告，昨天上午至醫院進行PCR檢測，今天凌晨接獲簡訊通知為「陽性」，立即報告相關電台、電視節目，即日起在家自我監測隔離10天，密切接觸同仁也將依防疫SOP規定因應。另外，近三天的其他密切接觸者，她也分別以電話、LINE及簡訊告知。周玉蔻表示，她目前身體狀況如常，並無任何不適，後續等待衛生局通知。

不過，在周玉蔻採檢當日（20）上午，李秉穎正好赴電台接受專訪，按照規定是確診者的接觸者，而當天下午李秉穎又參與衛福部ACIP小組會議，尚無法確認與會成員，但按照現行規定，李秉穎也將被匡列。

衛福部長陳時中今日出席立法院社會福利及衛生環境委員會前受訪時，被問及周玉蔻確診一事，他回應，「有一些相關的影劇的人確診，我們是知道，現在大概各行各業都有，大家自己注意就好。」

因應病例數持續增加，未來會產生許多接觸者，接觸者的接觸者，指揮中心也整理相關流程，以提醒大家如何做好自主應變。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，密切接觸者的接觸者，先自我健康監測，沒有必要行程避免外出，不要聚餐、聚會，等待密切接觸者採檢結果，如果是陰性，就解除自我健康監測，如果是陽性，很可能就會轉為接觸者。

▲密切接觸者作為說明。（圖／指揮中心提供）

如果沒有適當保護，相處時間超過15分鐘，成為接觸者，陳時中表示，須要進行居家隔離10天，並於匡列時、期滿時各做一次快篩，陽性確診則進入居家照護或者集檢所治療，依據個人條件進行分配。如果PCR採檢陰性，就持續回去注意隔離期間有無症狀，完成隔離後還要自主健康管理7天，陳時中強調，希望大家了解，若通知還沒到，根據這原則作自主應變。