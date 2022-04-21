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台南市府「微光行動」攜手安南醫院　為COVID-19居家照護提供服務

▲台南市立安南醫院針對疫情加溫，配合台南市政府「居家照顧」之措施，進行實境模擬演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市立安南醫院針對疫情加溫，配合台南市政府「居家照顧」之措施，進行實境模擬演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內疫情持續升溫，20日確診破2千多例之多，台南市政府及台南市私立府城居家長照機構共同發起微光行動，針對COVID-19居家隔離和居家檢疫者照護計畫，攜手合作安南醫院附設居家護理所及安定區社區整合型服務中心，共同為防疫減災奉獻一份心力。

▲台南市立安南醫院針對疫情加溫，配合台南市政府「居家照顧」之措施，進行實境模擬演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市立安南醫院針對疫情加溫，配合台南市政府「居家照顧」之措施，進行實境模擬演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市立安南醫院針對疫情加溫，配合台南市政府「居家照顧」之措施，進行實境模擬演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府表示，為因應疫情爆發時期之確診個案與接觸者的照顧需求，特別建置高風險社區與居家照顧模式，包含防疫專車、高風險居家服務、跨專業整合及遠距醫療，並進行系統性防災演練設計。此計畫包含培訓工作坊與演練2個部分，黃偉哲市長期盼透過培訓工作坊來模擬多樣化情境，以培育種子學員實地演練能力，4月18日安南區理想里活動中心先行培訓，4月19日下午2時半至3時半正式演練，模擬社區快篩站、安南醫院院區、居家醫療、長照A單位團隊及安南區民宅，演練情境包含「社區快篩站快篩陽性個案處置演練流程」、「長期臥床案妻被匡列為接觸者，社區快篩站回報衛生局啟動微光長照團隊」、「確診個案更治後啟動微光長照團隊演練流程」、「個案解除隔離返家後啟動微光團隊服務流程」。

▲台南市立安南醫院針對疫情加溫，配合台南市政府「居家照顧」之措施，進行實境模擬演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市立安南醫院針對疫情加溫，配合台南市政府「居家照顧」之措施，進行實境模擬演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林聖哲院長表示，防疫工作沒有局外人，在台南市衛生局的指導統籌下一同參與「微光行動-台南市COVID-19居家隔離和居家檢疫者照護計畫」，將以安南醫院為後送單位及居家醫療照護配合單位，院方指派護理部王琇霈督導、居家護理所林雪萍、石雅美及黃容軒護理師及安定A單位個管師潘安琪共同參與活動，急診室、居家護理所、門診視訊醫療與家醫科楊惠蘚醫師，也都一同支援4月19日下午的實地演練，期盼成為嚴峻疫情下所有居家隔離及檢疫的朋友心中的持續不墜之微光。

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