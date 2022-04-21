　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不斷更新／確診者居家照護啟動　各縣市做法一次看

記者黃資真／綜合報導

新冠肺炎疫情升溫，單日確診續創新高，19日指揮中心指揮官陳時中宣布，全台一週內啟動新冠肺炎確診個案居家照顧管理措施，《ETtoday新聞雲》整理各縣市確診者居家照護措施。

▲▼垃圾車,環保,清潔,廢棄物,回收,垃圾,臺北市環保局（圖／記者周宸亘攝）

▲清理垃圾成為居家照護者的問題之一。（資料照／記者周宸亘攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

新北市

新北市居家照護分為「健康照護」與「生活關懷」兩大部分，含有24小時送藥、虛擬病房、垃圾清運（10天內2至3次）以及開辦「安心解憂專線」，由專業心理師接聽居隔中民眾的心理困擾，提供專業諮詢調適心情。

新北「居家照護」流程一次看　24小時送藥、虛擬病房、心理諮商

台北市

市長柯文哲宣布，台北市12行政區從20日開始，只要有確診者，原則上就是居家治療，對於垃圾清運和寵物照護問題，北市環保局10天內將提供2次垃圾清運服務、動物處也將提供寵物就醫協助。

快訊／北市居家照護全面啟動　垃圾10天幫倒2次、提供寵物就醫協助

北市今啟動「全區居家照護」　關懷中心跨局處協助！虛擬醫院通訊診療

確診怎麼辦？北市「居家治療」SOP曝光　專人送藥、防疫關懷包

基隆市 

符合居家醫療照護者，由長庚醫院及26家基層診所專責，讓醫師視訊診療評估病情，並主動醫療關懷，身體若無不適，可以居家照護至解除隔離，並在解隔離前快篩或PCR；成立居家關懷照護中心，確診者居家關懷服務專線為2425-1560，服務時間為每天早上9點到晚上9點。

基隆也加入！林右昌：4／19正式啟動輕症、無症居家照護

桃園市

衛生局長王文彥解釋，居隔期間若發生異樣、或確診者主動回報狀況，11家責任醫院及292家診所皆可提供視訊醫療與遠距醫療，市府目前已建立多元居家照護「桃園模式」，包括民政局與13個區公所設置「輕症確診者關懷中心」，再由衛生局、社會局、教育局、環保局等提供服務，提供相關生活、醫療、急難紓困、垃圾清運、教育學習等需求。

「桃園模式」居家照護　醫療服務分「山、海、南、北」4大區

新竹縣

新竹縣政府因應居家照護政策上路，下周一起同步推出新版的防疫關懷包，內容將有「居家照護生活對策」關懷手冊，新增民生物資如泡麵、餅乾等。另也將提供視訊看診、垃圾清運等服務，若寵物有就醫需求，也可協助就醫。

新竹市

若有物資需求可提出幫送，寵物就醫、心理諮商、垃圾清運、弱勢家庭協助，且不限次數。

苗栗縣

針對無症狀或輕症之確診者實施居家照護計畫，包含健康照護及生活關懷兩大面向。健康照護面向，居家照護者若有明顯症狀或經醫師評估需住院者，透過本縣防疫專線聯絡消防單位，就近送至適當之責任醫院提供醫療或住院服務；生活關懷面向，依居家照護者所在派送關懷包、居家隔離訪查、提供心理諮商、學生關懷、弱勢家戶協助及到宅垃圾清運，讓民眾在家獲得妥善之生活照護。

苗縣居家照護啟動！「健康照護、生活關懷」10大方針全面配合

台中市

市長盧秀燕指出，居家照顧方面，由全市29區公所成立「區級關懷中心」管理，由區長擔任指揮官，發送關護包，裡面有篩劑、溫度計、口罩和相關健康指引等，因為確診者不能出門，所以民政人員也會協助垃圾收運等事，居家照護勢在必行，市民要有進入居家照護模式的心理準備。

台中居家照護上路！區長發關護包　民政人員協助清運垃圾

彰化縣 

彰化縣政府目前針對居家照護的條件，確診者年齡要小於65歲、無症狀或輕症的患者、沒有懷孕及沒有洗腎的患者。除了必要照護或被照護需求，確診者不得與以下對象同戶隔離，確診者不可以跟5歲以下、65歲以上或有懷孕及有洗腎的人同住，希望確診者符合1人1戶為優先原則，縣府後續會隨時做滾動式修正；除了給予醫療照護、藥師送藥到府服務外，生活關懷部分也包含垃圾清運、寵物隔離照顧等等，也會有健康照護包，由專人送達，裡面包括血氧機，有快篩劑3支及指定用藥以及緊急說明小卡。

南投縣 尚未公布

雲林縣 

雲林縣衛生局表示，居家照護部分將於下週一上線啟動，雲林六大醫院劃分責任區配合地區診所，以過去辦理遠端醫療經驗已有相當默契，對於未來與轄區內診所合作，針對輕症居家安排，醫護人員會每天視訊及通訊關懷。在去年居家隔離時，鄉鎮公所已有生活協助SOP經驗，現因已隔一段時間機制無運作，週五將再邀集各鄉鎮市長，進一步協調針對居家照護者所能提供之協助，希望先行準備好在正式上路後能夠因應。

嘉義縣

先以醫療照護（視訊診療、送醫），垃圾是收好等隔離後統一由環保局支付，提供防疫包（體溫計、快篩、垃圾袋、口罩）及電話關懷，特殊需求特殊處理。另轄內176家醫療院所提供線上視訊診療、45家社區藥局提供用藥諮詢及送藥到宅、85家藥局加入快篩試劑實名制發放行列，關懷服務中心則適度關切身心狀況。

嘉義市

初步規劃視訊診療、藥師送藥及提供居家照護包，相關配套要等21日下午會議後才定案。

台南市

台南市隨時準備配合中央啟動「居家照護」健康照護團隊。目前健康照護團隊將由成醫、奇美等4間主責醫院、600間以上基層診所、31間網絡醫院及37區衛生所組成，進行健康照護、個案關懷、健康評估、遠距醫療、送藥、急重症後送等。並提供「藥師送藥」、「家屬領藥」等雙軌制，滿足各方面需求。

居家照護上路「不放棄疫調」　黃偉哲：藥師送藥+家屬領藥雙軌制

高雄市

高雄市18日起啟動居家照護方案，符合5條件者即適用，並以居隔陰轉陽無症狀個案首納照護對象，確診後經衛生單位通報，由居家照護中心評估條件並分流，除了給予醫療照護、藥師送藥到府服務外，生活關懷部分也包含垃圾清運、寵物照顧、物資採買等。

高雄居家照護15服務一次看！　幫丟垃圾沒問題...毛孩就醫可視訊

屏東縣 尚未公布

宜蘭縣 

照護的對象以65歲以下無症狀或輕症且沒有懷孕或洗腎的確診者、同住的未確診者為主，依據中央公布的指引執行。

花蓮縣 

縣內只要符合條件的確診者，就會開立電子化隔離通知書，通知個案在家隔離，並派案給診所醫師，由醫師與確診者視訊連線，不論有無症狀，都須由醫師完整評估，每天給予關懷。，提供的居家服務包含配送防疫關懷包，縣內也有22家藥局合作送藥到府。

▲▼花蓮居家照護措施。（圖／翻攝自花蓮縣政府臉書）

▲▼花蓮居家照護措施。（圖／翻攝自花蓮縣政府臉書）

▲▼花蓮居家照護措施。（圖／翻攝自花蓮縣政府臉書）

台東縣 尚未公布

澎湖縣

澎湖縣居家照護中心分為醫療照護中心、生活關懷中心，前者提供通訊診療、24小時緊急醫療諮詢平台；後者可協助10大生活關懷，包括弱勢家戶、學生關懷、寵物照顧、送餐服務、垃圾清運、居家照護關懷防疫包、電子圍籬設定解除、生活必要物資採買、身體健康及情緒關懷，還有其他緊急事務協助。

▲▼澎湖縣居家照護措施。（圖／記者陳洋翻攝）

▲澎湖縣居家照護措施。（圖／記者陳洋翻攝）

金門縣 

綜合考量本縣疫情與醫療量能，為維護社區最大安定，本縣指揮中心已制訂各階段因應對策，並滾動式即時調整更新。目前金門縣防疫作為仍是，確診者一律由部立金門醫院診治，匡列隔離者一律住進防疫旅館，其他防疫作為視醫療及防疫能量滾動檢討。

連江縣 

啟動輕症及無症狀社區照顧，縣立醫院及衛生所每天至少2次關懷、協助個案需求，並提供送餐服務，生活必需品或簡易生活提供及遠距線上診療等。

►這咖「德國製鐵鍋」讓你一秒變神廚！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
快訊／「腳交千金」逼聞腳掌：香不香？　司機氣炸開吉了
粿粿爆退出《全明星4》！　台上淚崩告別
快訊／基隆死亡車禍！　大學生逆撞公車不治
快訊／周玉蔻確診！　陳時中回應了
快訊／台中警衝阿妹演唱會確診！　連上5天班
老公智商140+我顏值高！　36歲仙女媽「13年狂生7胎」
快訊／大谷翔平16上16下、狂飆12K！　寫百年紀錄
快訊／台中今傳破百確診！　上百受刑人緊急快篩
首位院長黃弘孟確診！　議員郭昭巖遭居隔
快訊／周玉蔻確診！　PCR檢測陽性
烏克蘭多20架戰機即戰力！　美國防部：數量比3周前多
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

周玉蔻確診！李秉穎昨天才上節目　還去開ACIP兒童疫苗會議

專家估「趨緩前死亡人數」！嘆：大家可能沒想過共存的風險

立委要求一週內提校園快篩SOP指引　教長：與指揮中心討論

「追加劑」為何不叫第3、第4劑？醫師一圖解答　網狂道謝：長知識

周玉蔻確診！陳時中：現在各行各業都有「自己注意就好」

不斷更新／確診者居家照護啟動　各縣市做法一次看

「媽媽像母老虎打我們」　爸看兒作業一抖！網揪2字關鍵

演唱會再+1！台中警衝小巨蛋後執勤5天確診　全所52人快篩結果曝

花蓮累計792例確診　啓動居家照謢提供4項生活協助

上萬名「台鐵人5／1不上班」癱瘓疏運　交長態度放軟了

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

護瓜大聯盟！西瓜產季防小偷　警帶爺奶組「蜈蚣陣」超霸氣

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

回家遭黑汪全身式緊貼狂聞　姐坦白：有到收容所抱狗啦

店員拍手嗨唱「分手快樂」　離婚男摀臉求饒：好了好了

《棒棒堂》威廉西屯登記結婚！　緊靠卓君澤…曝婚宴、做人進度

小S教小孩「以身作則」受夠了：演不下去！　生完許老三放飛做自己「難怪她變這樣」

周玉蔻確診！李秉穎昨天才上節目　還去開ACIP兒童疫苗會議

專家估「趨緩前死亡人數」！嘆：大家可能沒想過共存的風險

立委要求一週內提校園快篩SOP指引　教長：與指揮中心討論

「追加劑」為何不叫第3、第4劑？醫師一圖解答　網狂道謝：長知識

周玉蔻確診！陳時中：現在各行各業都有「自己注意就好」

不斷更新／確診者居家照護啟動　各縣市做法一次看

「媽媽像母老虎打我們」　爸看兒作業一抖！網揪2字關鍵

演唱會再+1！台中警衝小巨蛋後執勤5天確診　全所52人快篩結果曝

花蓮累計792例確診　啓動居家照謢提供4項生活協助

上萬名「台鐵人5／1不上班」癱瘓疏運　交長態度放軟了

周玉蔻確診！李秉穎昨天才上節目　還去開ACIP兒童疫苗會議

台北車站附近3小時5起縱火案他幹的　街友竟稱「心情不好」

快訊／「腳交千金」伸腿逼聞腳掌：香不香？司機氣炸開吉了

籃網搞砸17分領先　塞爾提克坦圖領軍季後賽2連勝

專家估「趨緩前死亡人數」！嘆：大家可能沒想過共存的風險

大咖女歌手臨盆倒數「目睹男友被捕」！警方證實…挺孕肚回國近況曝

街口投信人事異動　董座王律傑辭任

立委要求一週內提校園快篩SOP指引　教長：與指揮中心討論

「追加劑」為何不叫第3、第4劑？醫師一圖解答　網狂道謝：長知識

快訊／立院1議事轉播工讀生快篩陽　林志嘉：將按SOP進行防疫措施

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

生活熱門新聞

「時緊時鬆破時鐘」下聯怎對？他神回網全叫好

台中「腳交千金」踩特斯拉椅背！暴走逼司機聞腳掌：香不香

2歲童重症亡！柯文哲「1動作」PTT刷一排狂讚：真指揮官

1篇靠北網文曝「教育界小豬」劈腿　正宮大反擊

本土+2386！身邊有確診者？　輸入手機號碼秒查

剩10天單日恐破萬　醫曝1時間更危險

「6大常備藥品」爆缺貨！普拿疼、小孩退燒糖漿買不到

明雨擴全台　下周恐有颱風？氣象局回應了

台大性平會候選人政見曝光：制裁台女、草皮性行為專區

「你們現在才幾千例緊張啥」　醫想起1古早笑話

「陳時中大失職！」　他見一件事心寒了

獅子會又上榜！高雄、彰化「2大群聚」33人確診　網嚇：全中了

台中+80　幼兒園老師聽阿妹演唱會傳11人

南半球女王是鋼琴老師！　6秒影片成流量密碼

更多熱門

相關新聞

陳秀熙：確診隔離5天就夠了！

陳秀熙：確診隔離5天就夠了！

國內本土確診個案在20日突破單日2千例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中更預估，月底就可能出現單日破萬例。但台大公衛學者強調，所謂的「疫情海嘯」要看的其實是重症率及死亡率，且病例數上升，其實大家怕的已經不是感染，是怕要被隔離，呼籲中央要開始解套「確診隔離10天改5天就夠了。」

苗縣居家照護啟動　10大方針出爐

苗縣居家照護啟動　10大方針出爐

台中這2天確診例將破百　盧秀燕：居家照護隨時啟動

台中這2天確診例將破百　盧秀燕：居家照護隨時啟動

居家照護上路　台南採藥師送藥+家屬領藥雙軌制

居家照護上路　台南採藥師送藥+家屬領藥雙軌制

家人朋友確診我該隔離嗎？9大QA一次看

家人朋友確診我該隔離嗎？9大QA一次看

關鍵字：

確診者居家照護不斷更新

讀者迴響

熱門新聞

仙女媽13年狂生7胎！稱不想浪費好基因

「時緊時鬆破時鐘」下聯怎對？他神回網全叫好

丟丟妹剪掉招牌厚瀏海！　「耳下3cm短髮」新造型美翻網

台中「腳交千金」踩特斯拉椅背！暴走逼司機聞腳掌：香不香

2歲童重症亡！柯文哲「1動作」PTT刷一排狂讚：真指揮官

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

1篇靠北網文曝「教育界小豬」劈腿　正宮大反擊

本土+2386！身邊有確診者？　輸入手機號碼秒查

剩10天單日恐破萬　醫曝1時間更危險

「6大常備藥品」爆缺貨！普拿疼、小孩退燒糖漿買不到

明雨擴全台　下周恐有颱風？氣象局回應了

肥蟲狂啃傢俱3年「他放路邊繼續養」！下場崩潰

網列「9大囤糧備貨清單」引熱議

快訊／周玉蔻確診！　PCR檢測陽性

「對社交沒興趣」星座 Top 3

更多

最夯影音

更多
李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期
薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

護瓜大聯盟！西瓜產季防小偷　警帶爺奶組「蜈蚣陣」超霸氣

護瓜大聯盟！西瓜產季防小偷　警帶爺奶組「蜈蚣陣」超霸氣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面