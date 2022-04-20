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快訊／北市居家照護全面啟動　垃圾10天幫倒2次、提供寵物就醫協助

▲▼垃圾車,環保,清潔,廢棄物,回收,垃圾,臺北市環保局（圖／記者周宸亘攝）

▲北市環保局將提供居家照護者垃圾清運服務。（圖／記者周宸亘攝）

政治中心／綜合報導

新冠肺炎疫情升溫，19日新增1626例本土確診創歷史新高，指揮中心指揮官陳時中宣布，全台一週內啟動新冠肺炎確診個案居家照顧管理措施。台北市長柯文哲也宣布，台北市12行政區從20日開始，只要有確診者，原則上就是居家治療，對於垃圾清運和寵物照護問題，北市環保局10天內將提供2次垃圾清運服務、動物處也將提供寵物就醫協助。

柯文哲指出，既然中央沒打算升高防疫等級，又預期會有大量感染發生，趁目前重症還不是很多的情況下，台北市於20日起，12行政區只要有確診者，原則上都是居家治療，由台北市政府來電話通知，除非家裡不適合居住或擔心沒人照顧、獨居老人，才考慮移到防疫專責旅館。

北市宣布全面實施確診者居家照護，也在12行政區成立居家照護關懷中心，提供確診者各種生活上的需求服務，用以因應未來確診數上升時，防疫旅館量能不足的問題。

為緩解居家照護者生活需求，北市府也發放關懷包，內容包括乾糧泡麵、餅乾等，可讓民眾暫時充飢，另外還有溫度計、垃圾袋，以及一張關懷中心服務事項，會寫著垃圾清運與清消等答案。

對於居家照護者的垃圾清運問題，據《聯合報》報導，環保局廢棄物處理管理科長李旻壕表示，若垃圾可放在家中滿10天，就由民眾自行處理，如果有清運需求，可以聯絡該行政區關懷中心，環保局將委由業者處理，但「最多10天協助清運垃圾2次」，畢竟人數過多還是會有限制。

李旻壕說，垃圾沒有強制如何包裝，也不限使用北市垃圾專用袋，但需要密封、內容物不可外露，業者與民眾約好時間後，到場會按門鈴或電話聯繫，民眾先把垃圾放在門口後，業者再前往處理，雙方不會接觸且過程短暫；另為避免民眾沒有垃圾袋，居家隔離的關懷包也都會附贈。

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