冬天洗鴛鴦浴「男友狂拒絕」　真相太真實！一票苦主：真的沒辦法

▲不少男生直呼，冬天超怕與女友一起洗澡。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

與另一半洗澡是一種情趣，但每當冬天來襲，共浴反而超崩潰！一名網友哀號，這幾天頻頻向女友要求分開洗澡，「那個水溫我真的沒辦法」。文章引來其他網友點頭直呼，「水溫根本在燙豬皮」、「差點把皮膚燙熟」、「冷死了還碰到極高水溫」。

冬天洗鴛鴦浴 一下冷爆、一下超燙

不少男網友在Threads苦笑直呼，「平常都會跟女友一起洗澡，但是冬天就會跟女友說要分開洗，那個水溫我真的沒辦法」、「平常都跟女友一起洗澡，但是冬天的時候會每天跟女友討論...是否已達分流洗澡標準」。

底下引來一票網友爆共鳴，「全台各地會一起洗澡的伴侶們，從2026/1/2起已達分流洗澡標準」、「好好笑，我們家也是這樣，還要由我先去浴室感受溫度，再跟他說是否已達分開洗的標準」、「抱著洗就好啊」、「第一次跟女友冬天洗澡，接到蓮蓬頭的水溫差點把皮膚燙熟」、「冬天分開洗+1！蓮蓬頭水溫根本在燙豬皮」、「冬天做過最後悔的一件事，就是和女朋友一起洗澡，冷死了還碰到極高水溫」。

女性散熱效果更好，2原因曝光

事實上，家醫科醫師闕壯理在「醫師 Dr. John」曾指出，女性對於溫度有2點特徵：對於瞬間的冷熱刺激更敏感、更能長時間耐熱，但不耐冷，「這解釋了女生碰到冷熱水能更快反射，但泡溫泉的時候，女生能泡得更熱更久！」

闕壯理提出2020年一篇以色列和美國的聯合研究，指出體溫調節確實存在性別差異。相較男性，女性身體的散熱效果更好，主要理由有2點。

1. 先天的身體組成

肌肉會產熱、體表會散熱，所以肌肉量越少、體表面積越大的身軀更適合散熱，而女性身體組成剛好符合這個條件。

2. 優異的排汗效率

女性的汗腺較多且密度高，汗腺雖能密集運作，但總流汗量卻不多，讓散熱更有效率，尤其在濕熱的環境更是如此。男性的汗腺則是會爆量分泌然後滴下來，稱為浪費的排汗(wasted sweating)，因為沒有散熱功能。

不過闕壯理也表示，女性身體構造雖比較能耐熱，但在高溫下活動也較容易有頭暈、低血壓、疲累、昏厥等姿勢性症狀，原因是心臟打出的血量較少、全身血液量較少、骨骼肌比例較低，要注意平時站起來容易頭暈的現象。