暖氣不是越熱越好！專家揭「黃金溫度」：20~22度省電又舒適

▲暖氣不是越熱越好？家電達人曝「黃金溫度」省電又舒適。（圖／486先生提供）

▲暖氣溫度設定在20至22度可兼顧舒適與省電。（圖／486先生提供；以下同）

記者胡至欣／綜合報導

冷氣團來襲、氣溫驟降，不少人一回到家就直奔遙控器，暖氣一開、溫度一拉高，只想快點回到舒服狀態。但暖氣真的越熱越好嗎？答案恐怕是否定的。

家電達人486先生指出，許多民眾為了追求「瞬間回暖」，習慣把冷暖空調溫度調到過高，結果不只電表狂轉，身體反而容易感到乾燥、悶熱不適。他建議，暖氣設定在20至22度之間，最貼近人體舒適的體感溫度，也能讓壓縮機穩定運轉，在保暖與省電之間取得平衡。

▲暖氣不是越熱越好？家電達人曝「黃金溫度」省電又舒適。（圖／486先生提供）

▲使用暖氣功能時，應將出風口朝下吹送。

除了溫度，出風方向更是影響暖房效率的隱藏關鍵。他表示，熱空氣本來就容易往上跑，加上冷暖空調多半裝在牆面高處，如果出風口水平或朝上吹，熱氣只會卡在天花板，腳底還是冷；因此使用暖氣時，應將出風口調整為朝下，讓熱空氣往地面送，整個空間才會真正暖起來。

想再進階一點省電？循環扇是神隊友。他補充，搭配循環扇能加速室內空氣對流，讓熱度分布更均勻，不只升溫速度快，壓縮機也能提早降載，縮短高功率運轉時間，電費自然比較不傷荷包。

▲暖氣不是越熱越好？家電達人曝「黃金溫度」省電又舒適。（圖／486先生提供）

▲短時間或局部取暖可選用移動式電暖器。

至於「冷暖空調還是電暖器比較好？」他建議依使用情境選擇。若是長時間、較大坪數的空間，變頻冷暖氣的能源轉換效率較佳，長期使用相對省電；但若只是短時間、局部取暖，例如浴室、書房或臥室，移動式電暖器即開即熱、彈性高，反而更實用。

最後，486先生也提醒，暖氣使用前別忘了檢查並定期清潔濾網，避免灰塵影響出風效率與空氣品質。溫度設定對了、方向吹對了，再加上一點保養細節，冬天在家也能暖得剛剛好，不多不少，舒服又省電。

暖氣省電家電冷氣團寒流家電達人486先生冷暖空調居家冬季取暖循環扇移動式電暖器節能

