生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是外套！路上一堆人「1保暖穿搭」　網秒懂解答：穿2次才會洗

▲▼天氣配圖,低溫 。（圖／記者徐文彬攝）

▲許多人會穿帽T來保暖身軀。（示意圖／記者徐文彬攝）

網搜小組／劉維榛報導

這幾天冷爆，宛如置身冰箱般寒冷！一名網友驚呼，路上看到很多人會穿帽Ｔ來保暖，但讓他感到疑惑的是，聽說有人穿好幾次才願意清洗，「它又不是外套，為什麼不天天洗？」文章一出，掀起超多「不洗派」網友現身回應，「至少要穿兩次才洗」、「超難乾，尤其是帽子」。

一名網友在Threads好奇發問，到底大家穿帽T出門上班上學，回家後是否會每天丟洗衣機清洗呢？之所以會這樣問，是因為聽過有人不會每天洗，讓原PO感到十分不解「它不是外套啊？」

至少穿2次才洗　厚又難乾是主因

文章曝光後，多數人坦言至少穿2次才會洗，「不會耶，因為通常裡面還會有一件內搭」、「我不會洗啊，因為有穿內衣、發熱衣，就洗裡面的而已，帽T穿個2-3次再洗」、「至少要穿兩次才洗」、「會穿2次才洗，但淋雨、沾附到異味就會直接洗掉」、「穿三次以上才洗...可是裡面還有一件，我是把帽T當外套穿」、「沒流汗、沒髒就穿個三、四次才洗」。

其他網友也解釋，帽T雖然不是外套，但因為比較厚，所以才不想每天洗，「超難乾，尤其是帽子」、「有穿內搭就不會洗，主要是真的很難乾」、「不會每天洗耶，我連牛仔褲也沒有每天洗，這天氣太難乾了」、「穿兩次才會洗，畢竟有點厚度」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

