生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵「1規則」一票沒注意到！他喊文盲　苦主嘆：真的很痛苦

▲▼ 。（圖／@uam0405授權引用）

▲原PO看到這一幕之後，忍不住直呼「文盲」。（圖／@uam0405授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人會搭乘高鐵返鄉、旅遊，所以難免提著大包小包，不過，近日就有網友發文直呼「文盲！」原因是高鐵車廂內，明明有大型行李放置區，但空間內卻塞著其他小型行李箱，讓他的30吋、32吋行李箱「完全沒有地方放」。貼文曝光後，引起網友關注與討論。

大型行李放置區被放滿！他喊「文盲」

有網友在Threads上發文直呼，「高鐵上真的一堆文盲，每次都遇到一堆這種的！」並附上3個翻白眼的emoji。從他貼出的影片可見，他所拍攝的位置正是高鐵內的「大型行李放置區」，上頭寫著「28吋以上大型行李優先使用」、「手提行李請放置座位上方行李架」、「貴重物品請隨身保管」。

但原PO就注意到，「大型行李放置區」的空間，卻放著很多小型行李箱，以至於他提著30吋、32吋行李箱，卻「完全沒有地方放！」他也強調，自己會發布這篇文章，是期盼高鐵可以重視這件事，也避免類似情況再度發生。

在 Threads 查看

其他苦主也發聲

貼文曝光後，不少網友都回應，「一律壓上去」、「真的，對於拿28吋行李箱的人來說，真的很痛苦」、「苦主+1，當時也是只能全部塞在自己的座位前面，還拜託前座乘客，可以的話，請不要把椅背後躺，否則要直接爬到座位上蹲著了 」、「每次搭都一堆不長眼睛的人，強烈建議改成僅允許28吋以上可放」、「每次回國要拖著兩大一小的行李箱搭高鐵，完全沒位置放，幾次為了搬行李差點來不及下車」、「我都很自動登機箱往上方放，因為理解大行李箱無處放的痛苦」。

高鐵攜手百間飯店推永續旅遊　訂房加購車票78折起

高鐵攜手百間飯店推永續旅遊　訂房加購車票78折起

台灣高鐵「飯店聯票」與交通部觀光署合作，攜手逾百間優質飯店推出「永續美好 慢遊台灣」專案，即日起至12月31日止，旅客訂房可享加購高鐵票平日78折、假日及疏運期間85折優惠，還可抽價值萬元的「永續小旅行」。

「1款素食便當」搭高鐵被圈粉！一票肉食派也超愛

「1款素食便當」搭高鐵被圈粉！一票肉食派也超愛

高鐵擴大徵才120人迎新世代列車　維修技師薪資上看4.7萬

高鐵擴大徵才120人迎新世代列車　維修技師薪資上看4.7萬

高鐵北高直達車不停台中惹議　業者：每周1134班僅5班沒停

高鐵北高直達車不停台中惹議　業者：每周1134班僅5班沒停

節慶包圍！應景創意卡位通勤動線

節慶包圍！應景創意卡位通勤動線

關鍵字：

高鐵行李大型行李放置區

