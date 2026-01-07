高鐵「1規則」一票沒注意到！他喊文盲　苦主嘆：真的很痛苦

▲原PO看到這一幕之後，忍不住直呼「文盲」。（圖／@uam0405授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人會搭乘高鐵返鄉、旅遊，所以難免提著大包小包，不過，近日就有網友發文直呼「文盲！」原因是高鐵車廂內，明明有大型行李放置區，但空間內卻塞著其他小型行李箱，讓他的30吋、32吋行李箱「完全沒有地方放」。貼文曝光後，引起網友關注與討論。

大型行李放置區被放滿！他喊「文盲」

有網友在Threads上發文直呼，「高鐵上真的一堆文盲，每次都遇到一堆這種的！」並附上3個翻白眼的emoji。從他貼出的影片可見，他所拍攝的位置正是高鐵內的「大型行李放置區」，上頭寫著「28吋以上大型行李優先使用」、「手提行李請放置座位上方行李架」、「貴重物品請隨身保管」。

但原PO就注意到，「大型行李放置區」的空間，卻放著很多小型行李箱，以至於他提著30吋、32吋行李箱，卻「完全沒有地方放！」他也強調，自己會發布這篇文章，是期盼高鐵可以重視這件事，也避免類似情況再度發生。

其他苦主也發聲

貼文曝光後，不少網友都回應，「一律壓上去」、「真的，對於拿28吋行李箱的人來說，真的很痛苦」、「苦主+1，當時也是只能全部塞在自己的座位前面，還拜託前座乘客，可以的話，請不要把椅背後躺，否則要直接爬到座位上蹲著了 」、「每次搭都一堆不長眼睛的人，強烈建議改成僅允許28吋以上可放」、「每次回國要拖著兩大一小的行李箱搭高鐵，完全沒位置放，幾次為了搬行李差點來不及下車」、「我都很自動登機箱往上方放，因為理解大行李箱無處放的痛苦」。