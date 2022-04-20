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高雄居家照護15服務一次看！　幫丟垃圾沒問題...毛孩就醫可視訊

▲▼高雄市啟動居家照護服務。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市18日起啟動居家照護，由市府跨局處整合團隊提供醫療、生活服務。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市18日起啟動居家照護方案，符合5條件者即適用，並以居隔陰轉陽無症狀個案首納照護對象，確診後經衛生單位通報，由居家照護中心評估條件並分流，除了給予醫療照護、藥師送藥到府服務外，生活關懷部分也包含垃圾清運、寵物照顧、物資採買等。

高雄市居家照護服務以「全人照護」、「分級醫療」為兩大目標。居家期間由專責醫師多次評估、全程介入，從預防診治到處置，有完整的身心照護機制；為保存醫療量能，因此採輕重症分流，確保病人能獲的適切的照護。方案會以陰轉陽個案做起，因為確診者於居家隔離或居家檢疫中，移動少也較安全。

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▲▼高雄市居家照護方案流程出爐。（圖／高雄市政府）

▲高雄市居家照護方案流程。（圖／高雄市政府）

居家照護流程部分，民眾確診後經衛生單位通報，由居家照護中心評估條件並分流，先評估是否為65歲以下，是否能夠一人一室，是否為輕症、無懷孕36周以上或洗腎，以及家人未超過4位，若不符合，就會到23家專責醫院或加強型防疫旅館；假如符合上述條件，就會進入照護體系。

高雄市居家照護中心分成兩部分。5項醫療照護部分，由居家醫療團隊與專責診所負責，由醫學中心、地區醫院、基層診所、藥局和心衛中心提供線上診療、線上諮詢、送藥到府、醫療載送及心理諮商服務。

生活關懷部分，目前由跨局處整合10大生活服務，民眾於照護期間，可撥打38區關懷專線，提供身心情緒關懷、物資採買、防疫包派送、垃圾清運、送餐、毛孩寵物照顧、遠距教學、弱勢家戶協助及緊急事務協助。

▲▼高雄市居家照護方案流程出爐。（圖／高雄市政府）

▲▼高雄市居家照護方案提供醫療、生活15大服務。（圖／高雄市政府）

▲▼高雄市居家照護方案流程出爐。（圖／高雄市政府）

若在居家照護過程中，身體出現不適症狀，確診者可打電話至專責的基層診所，由醫師負責診治，若是較緊急的醫療狀況，也可直撥醫療照護中心，有24小時醫護輪值，嚴重的話，會立刻後送處理；假如有慢性病、糖尿病或是痔瘡發作，可進行通訊診療。

目前衛生局提供網頁版系統提供居家照護者健康回報，未來可望免撥打關懷專線，可直接於網路申請服務。假設確診者有毛孩照顧需求，經關懷中心轉介後，由動保處協助聯繫親友照顧毛孩或送至寵物旅館，但寄宿費用仍需飼主負擔，若是寵物有緊急就醫需求，也可協助聯繫飼主較常來往動物醫院，依情況提供毛孩視訊診療、藥物宅配。垃圾清運部分，每周可提供2次。

高雄確診者居家照護中心自18日開始啟動，團隊包括市府14局處、38區公所、220家合約諮詢診所、192家社區藥局；幼兒確診者居家照護則有55家專科兒科診所、4大醫學中心及聯合醫院。衛生局表示，截至19日，高雄市有7人居家照護，狀況穩定。

▲▼高雄市啟動居家照護服務。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市啟動居家照護，截至19日，高雄市有7人居家照護。（圖／高雄市政府提供）

民眾若於居家照護期間如有急症就醫需求，可撥打居家照護中心所設醫療照護中心的24小時專線：07-7151911或119，並告知是確診病患，可加快協助處理速度。

▲▼高雄市居家照護方案流程出爐。（圖／高雄市政府）

▲▼高雄市居家照護方案流程出爐。（圖／高雄市政府）

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