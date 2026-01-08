Grok一鍵脫衣助X互動創新高　數據揭驚人「百倍色情圖」

記者蘇晟彥／綜合報導

馬斯克旗下人工智慧AI聊天機器人Grok近期推出圖片編輯功能，卻遭「一鍵脫衣」濫用，透過簡單指令就可以將一個人變成裸露感滿點的不當影像，即便官方已經承認漏洞緊急修補，但根據彭博社報導，Grok讓X（原Twitter）變成「偽造溫床」，每小時就生產超過6,700張以上性暗示圖片，呼籲當局應該立即立法，讓平台必須負擔法律、社會責任。

▼馬斯克（Elon Musk）旗下Grok「一鍵脫衣」成為性暗示氾濫溫床。（圖／達志影像／美聯社）



根據第三方分析顯示，X 已成為 AI 生成非自願脫衣圖像的主要平台，研究指出，Grok 平均每小時生成約 6,700 張帶有性暗示或裸露的圖像，遠超其他同類網站（每小時僅 79 張），而且這個「一鍵脫衣」的門檻極低，透過內建的圖片編輯就可以輕鬆使用，甚至能將別人上傳的自拍照竄改再流傳，氾濫程度史無前例。

專家學者認為Grok對用戶幾乎不設限，讓真人，甚至是未成年的人「影像裸露化」，再加上馬斯克態度強調「自由」，平台的檢舉機制幾乎等同不存在，讓大量侵權圖片、性暗示圖片氾濫，加深受害者絕望、無助，如果發文維護自身權益，會遭到更多惡意貼文、偽造性暗示圖片霸凌針對。

對此，包含歐盟、英國等監督機構對Grok表達強烈譴責，更直言Grok已經觸犯法律，認為X不僅僅是平台，是透過AI參與圖像創作的色情溫床。對此，歐盟、英國、印度等監管機構已對 Grok 表示譴責。此外，美國聯邦法律《下架法案》（TAKE IT DOWN Act）已經進入最終階段，各州也開始制定對於「深度偽造」技術相關法律，期盼能制止相關行為繼續蔓延。