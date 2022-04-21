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竹市啟動居家照護關懷中心　輕症確診者經評估可採居家照護

▲竹市啟動居家照護關懷中心　輕症確診者經評估可採居家照護。（圖／新竹縣政府提供）

▲竹市今起啟動居家照護關懷中心，輕症確診者今起經評估可採居家照護。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市府今(21)日起啟動「新竹市居家照護關懷中心」，符合條件之無症狀、輕症確診者，經衛生局評估後可採居家照護。關懷中心將提供物資需求照顧、送餐、垃圾清運甚至心理諮商與寵物照顧。上路首日，上午市長林智堅視察關懷中心教育訓練，提出居家照護三大目標：顧健康，攜手3家專責醫院、105家基層診所及34家社區藥局加入照護行列；護兒童，新竹馬偕醫院加開夜間兒科急診通訊診療；好方便，民眾有急難打119、生活大小事打1999專線尋求服務。

新竹市衛生局指出，確診者採居家照護條件為，經通報後由衛生單位評估是否為65歲以下之無症狀或輕症，且無懷孕或洗腎，以及是否符合1人1室(單獨房間含衛浴)為原則，或同戶之未確診家人未超過4人，符合上述條件將通知個案在家隔離照護，若未符合則送集中檢疫所或專責醫院。

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▲竹市啟動居家照護關懷中心　輕症確診者經評估可採居家照護。（圖／新竹縣政府提供）

▲▼竹市居家照護提供對象提供防疫關懷包，包含口罩、漂白水、泡麵、零食、礦泉水、罐頭等物資，以及居隔期間所需的快篩試劑共3劑，並給予「生活關懷」、「健康照護」兩大協助。

▲竹市啟動居家照護關懷中心　輕症確診者經評估可採居家照護。（圖／新竹縣政府提供）

市府表示，竹市居家照護提供對象提供防疫關懷包，包含口罩、漂白水、泡麵、零食、礦泉水、罐頭等物資，以及居隔期間所需的快篩試劑共3劑，並給予「生活關懷」、「健康照護」兩大協助。

居家照護關懷中心提供「生活關懷」服務，由新竹市府跨局處整合9大生活服務，提供生活物資、垃圾清運、寵物照顧需求、急難救助、學生關懷、弱勢家戶協助、防疫旅館協助安置及其他緊急事故協助等；考量部分居隔民眾可能有焦慮、壓力情緒，也提供專業心理諮詢，以維持身心健康狀態。

▲竹市啟動居家照護關懷中心　輕症確診者經評估可採居家照護。（圖／新竹縣政府提供）

▲新竹市府今(21)日起啟動「新竹市居家照護關懷中心」，符合條件之無症狀、輕症確診者，經衛生局評估後可採居家照護。

「健康照護」則追蹤居家照護民眾之每日健康狀況，個案除透過中央所研發的「健康益友APP」進行24小時急診線上通訊診療及諮詢服務，亦可由責任醫院醫師進行醫療評估，經看診開立紙本或電子處方箋後，可透過醫療院所或特約藥局藥師送藥到宅，也可請親友至原看診的特約醫療院所繳費領藥。

市府提醒，民眾居家照護期間務必觀察自身健康變化，若出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲發青症狀，請按「身體不適應變流程」，緊急狀況應立即聯繫119，若為其他狀況則聯繫責任醫院，或撥打視訊診療專線5355253，依照指示進行通訊診療。

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