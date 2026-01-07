Uber收購皇冠大車隊過關！公平會評估「利大於弊」：不禁止結合

▲Uber將併購台灣本地計程車車隊「皇冠大車隊」。（示意圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

公平交易委員會今（7）日召開第1785次委員會議，決議美商 Uber Technologies, Inc. 透過子公司取得皇冠大車隊企業股份有限公司100%股權的結合案。公平會評估後認為，本案整體經濟利益大於限制競爭的不利益，依法不禁止結合，等同為Uber收購皇冠大車隊正式開綠燈。

公平會指出，Uber取得皇冠大車隊100%股權後，持股已達三分之一以上，並可直接控制該公司業務經營及人事任免，符合《公平交易法》規定的結合申報門檻，且不適用第12條除外規定，因此依法提出結合申報，由公平會進行審查。

▲Uber收購皇冠大車隊過關。（圖／Uber提供）

水平結合又帶垂直關係 公平會一次評估

針對競爭影響，公平會說明，Uber與皇冠大車隊原本各自擁有計程車派遣服務系統，彼此之間具有水平競爭關係，屬於水平結合；此外，Uber也向皇冠大車隊司機提供計程車派遣服務系統，因此雙方同時存在垂直供應關係，必須一併納入競爭分析。

不過，公平會分析指出，皇冠大車隊本來就是Uber的合作車隊，雙方在「計程車派遣服務」市場的占有率，不會因本次結合出現顯著改變。再加上市場上仍有台灣大車隊55688、Line GO、yoxi等主要競爭者，114年間也有新興平台業者Bolt加入，目前國內計程車派遣服務業者多達上百家，市場競爭仍相當激烈。

不致壟斷也難封鎖市場 公平會：有助效率提升

公平會綜合評估認為，Uber完成結合後，不致出現單獨提高報酬、與其他業者共同定價，或影響市場參進程度等顯著限制競爭情形，濫用市場力量及導致市場封鎖的可能性不高。相較之下，此案有助於整合資源、減少行政層級，提升營運效率，因此依《公平交易法》第13條第1項規定，決議不禁止結合。