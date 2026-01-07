快訊／金色三麥「台灣比日本貴」挨批　業者：停賣瓶裝蜂蜜啤酒

▲金色三麥350ml 玻璃瓶裝蜂蜜啤酒將停賣。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台灣「金色三麥」人氣蜂蜜啤酒上架日本伊勢丹，售價換算後竟比台灣便宜，在社群被炎上，繼昨晚道歉後，稍早業者再度發出聲明，近期將停止在台灣便利商店通路販售350ml玻璃瓶裝蜂蜜啤酒，未來將改以更符合各國當地市場結構、價格更友善的包裝版本。

董事長兼執行長葉冠廷5日透過Threads發文，分享啤酒在伊勢丹上架的照片，拍下了日本售價549日圓，眼尖網友比對發現，經換算台幣在日本只賣約110元，但台灣卻要賣125元，引發熱烈討論。雖然葉冠廷親上火線回應會重新檢討各市場的定價策略，金色三麥昨晚也發出官方道歉聲明，但網友仍不買單，留言表示「台灣人專坑台灣人」、「這道歉比不道歉還糟」。

今日下午金色三麥再度發出聲明，針對近日外界關注金色三麥蜂蜜啤酒於不同市場之價格差異，已全面檢視海內外市場之產品配置與銷售方式，近期將停止在台灣便利商店通路販售350ml玻璃瓶裝蜂蜜啤酒，未來將改以更符合各國當地市場結構、價格更友善的包裝版本，例如鋁罐裝，而玻璃瓶來只給特定通路販售。

針對近日外界關注金色三麥蜂蜜啤酒於不同市場之價格差異一事，金色三麥集團說明如下：

金色三麥自 2021 年起，透過日本通路將獲得國際肯定的蜂蜜啤酒引進海外市場，期望讓更多國際消費者認識台灣的釀造品質與品牌精神。惟隨著近年國際匯率波動，以及各市場在稅制、通路結構與定價機制上的差異，造成最終零售價格呈現上的落差，進而引發討論。

對此，金色三麥集團已全面檢視海內外市場之產品配置與銷售方式，並完成以下調整與行動：

▪️近期將停止於便利商店通路販售 350ml 玻璃瓶裝蜂蜜啤酒

▪️未來將改以更符合各國當地市場結構、價格更友善的包裝形式如推出鋁罐裝版本

金色三麥自 2004年在台灣創立以來，始終珍視來自台灣消費者的支持，也將此視為品牌持續前進的重要基礎。本次事件提醒我們，在跨市場經營與溝通上，仍需持續精進。未來，集團將以更審慎的方式檢視海外通路策略，確保品牌價值能在不同市場中被適切傳達。

感謝各界的關注與指正，金色三麥將持續以行動回應消費者的期待。