台北國際書展2/3開跑「2條件免費入場」　泰國主題國特色搶先看

▲「台北國際書展」將於2月3日至8日在世貿一館登場，主題國為泰國。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／綜合報導

2026年第34屆「台北國際書展」將於2月3日至8日在世貿一館登場，今年邀請泰國擔任主題國，也同步推出多項「免費入場」優惠方案，包括未滿18歲讀者、還有住在桃園（含）以南及宜花東讀者，憑台鐵或高鐵票根即可免費入場，希望降低參與門檻，吸引更多年輕世代與外縣市民眾走進書展。

▲2026台北國際書展主題為「閱讀泰精彩」。（圖／文化部）

●泰國3度擔任主題國

2026台北國際書展主題為「閱讀泰精彩」，主題國由泰國擔任，這也是泰國繼2009、2014年後第三度成為書展主題國。泰國主題國館以「CreaTHAIvity｜泰式創意生活」為策展核心，由泰國商務部國際貿易推廣局與泰國出版暨書商協會共同策畫，聚焦創意如何源於生活、扎根地方，並透過出版展現文化能量。

▲主題國館集結37家出版社，展出小說、童書、繪本、漫畫、推理、恐怖、BL／GL等。（圖／記者林育綾攝）

主題國館集結37家出版社，展出小說、童書、繪本、漫畫、條漫、推理、恐怖、BL／GL、回憶錄、歷史、政治與非虛構書寫等多元類型。

其中「CreaTHAIvity」主題展精選50本代表性作品，透過地方書寫與個人經驗，描繪當代泰國社會樣貌；插畫展區則以繪本、漫畫與網漫形式，呈現泰國插畫創作者對生活風景與文化身分的視覺詮釋。

●作家來台交流、文化體驗輪番上陣

書展期間，泰國將邀請超過10位作家與創作者來台，舉辦作家座談、作品分享與跨文化對談。主題國館每日也安排不同形式的文化體驗，包括泰國飲食文化介紹、泰拳示範互動，以及泰語與文化入門體驗，從味覺、身體到語言層面，引導觀眾理解泰國文化如何深植日常生活。

▲▼除泰國主題國外，今年書展也集結歐亞多國國際館。（圖／記者林育綾攝）



●多國國際館齊聚

除泰國主題國外，今年書展也集結歐亞多國國際館。比利時館呈現法語漫畫與圖像敘事的深厚累積；捷克館聚焦近10年具代表性的兒童與青少年書籍，並策畫立體書特展；法國館橫跨童書、漫畫與人文閱讀。

印度館以「Little Mind, Big Idea」為主題，從故事出發串聯閱讀與文化思考；義大利館則以雙展館形式，展現當代出版與漫畫（Fumetti）作為文學形式的多元面貌。

此外，香港館以「書寫香港，連結世界」為主題，集結多所大學出版社，呈現城市記憶、社會議題與藝術創作。

●免費入場條件

台北國際書展期間，凡設籍或居住桃園（含）以南、宜花東地區的讀者，只要出示活動期間的台鐵或高鐵票根，即可免費入場；此外，未滿18歲的讀者憑身分證明文件亦可免費入場。

文化部也提醒，今年起13至15歲學生正式納入文化幣常態發放對象，每人可領取1,200點文化幣，歡迎13至22歲的文化幣青年族群，於書展期間使用文化幣購書，參與相關文化消費。更多活動與展覽資訊，可至「台北國際書展」官網查詢。

▼2026台北國際書展免費入場條件。（AI協作圖／記者林育綾製作，經編輯審核）