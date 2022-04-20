新北「居家照護」流程一次看　24小時送藥、虛擬病房、心理諮商

▲新北市確診照護作業。（圖／新北市府提供）

記者徐政璿／台北報導

新北市首推出「居家照護」後，全國各縣市本週內陸續跟進。新北市居家照護分為「健康照護」與「生活關懷」兩大部分，含有24小時送藥、虛擬病房、垃圾清運（10天內2至3次）以及開辦「安心解憂專線」，由專業心理師接聽居隔中民眾的心理困擾，提供專業諮詢調適心情。

根據流程，民眾採檢完畢時，返家等待報告，當收到「健保快易通」或醫院簡訊PCR採檢結果為陽性通知時，會通知地方衛生局，衛生局會分派專責醫院進行後續健康評估而通知收治集中檢疫中心或居家照護（此過程約1至2天）。新北市7大醫療責任醫院將電訪評估健康狀況，確定民眾為居家照護者後，將會盡速為配送關懷箱。

7家醫院作為確診者後盾

在「健康照護」部分，若輕症或無症狀者身體不適，由7家責任醫院（亞東醫院、淡水馬偕、台北慈濟、雙和醫院、新北聯醫、土城醫院、輔大醫院）做為29個行政區居家照護的責任醫院，設置專線服務電話，肩負健康照護的重要工作。

此外，以「iCare智能照護app」（虛擬病房2.0）作為居家照護的健康管理工具，透過智能量測設備及數據監測結合燈號警示系統，讓責任醫院護理師能每日即時掌握居家照護個案健康狀況，同時還有遠端視訊關懷功能，跟居家照護個案聯繫，需要時啟動遠距視訊診療。

若居家照護民眾需用藥，新北市政府與新北藥師公會合作，讓責任醫院開立電子處方箋、公會媒合社區藥局送藥到府的模式，24小時就可以將藥品送達。

在「生活關懷」部分，新北市原「檢疫隔離關懷中心」升級為「居家照護關懷中心」，並於29區設置區關懷中心執行10大關懷項目，包括生活物資採買資訊、居家照護關懷箱派送、居檢居隔訪查、垃圾清運（（10天內2至3次））、心理諮詢、寵物照顧需求、學生關懷、弱勢家戶協助、防疫旅館協助安置及其他緊急事故協助等。

考量到部分居隔民眾，即使在充分提供各種生活醫療的協助下，仍可能出現過度緊張焦慮，感覺壓力難以承受，甚至感到心情憂鬱的情形，「新北居家照護計畫」與在地的臨床心理師公會與諮商心理師公會通力合作，515位專業心理師做為後盾，開辦「安心解憂專線」，由專業心理師接聽居隔中民眾的心理困擾，提供專業諮詢調適心情，共同度過疫情。

新北關懷箱附上篩試劑10支、口罩、泡麵

新北市政府推出居家照護關懷箱，內容包括衛教資訊、口罩及快篩試劑各10入、溫度計、泡麵、餅乾、保久乳、罐頭等，居家照護者可於24小時（1個工作日）內收到關懷箱，滿足民眾居家照護期間基本民生物資需求。

經發局並提供「新北線上經濟挺防疫 」採購資訊單，彙整foodomo、全家便利商店、家樂福線上購物和全聯福利中心的線上購物及相關優惠資訊。

此外，資訊單上也提供新北市場電商服務平台資訊，集結「來新北逛菜市」的PChome商店街及蝦皮購物賣場，提供全市配送服務，也包含三峽市場、泰山市場及林口市場的LINE線上購物資訊。

新北市場電商提供新鮮蔬果魚肉配送，經發局全方位民生服務，滿足民眾居家照護期間的民生需求，線上購物享優惠，生活需求物資不間斷，是防疫期間最堅強且可靠的後盾。

經發局補充，因居家照護關懷箱是由廠商進行理貨及配送，如下單時間遇週末或連假，將於下一工作日完成配送。居家照護關懷箱送至居家照護者家戶門口時，將由物流士通知民眾自行收取，避免接觸風險。

▼新北居家照護關懷箱。（圖／新北經發局提供）