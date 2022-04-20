居家照護上路「不放棄疫調」　黃偉哲：藥師送藥+家屬領藥雙軌制

▲台南市長黃偉哲強調，台南隨時可以配合中央啟動「居家照護」，並將提供「藥師送藥」及「家屬領藥」的雙軌機制。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市20日新增23名確診個案，佔全國總病例數1％，市長黃偉哲強調，不放棄疫調，會努力找出感染源、阻斷社區風險，台南隨時可以配合中央啟動「居家照護」，並將提供「藥師送藥」及「家屬領藥」的雙軌機制。

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市長黃偉哲說，感謝台南市藥師公會及台南市醫師公會，希望市民疫苗打好打滿，台南19日接種疫苗數為10915劑，並持續積極聯繫中央爭取疫苗施打。

台南市長黃偉哲指出，台南市防疫醫療量能約用20％，他呼籲市民完整接種COVID-19疫苗及追加劑，市府提升醫療量能（加強型集中檢疫所收治輕症病患）及建置居家照護系統,，隨時準備配合中央啟動「居家照護」健康照護團隊。目前健康照護團隊將由成醫、奇美等4間主責醫院、600間以上基層診所、31間網絡醫院及37區衛生所組成，進行健康照護、個案關懷、健康評估、遠距醫療、送藥、急重症後送等。並提供「藥師送藥」、「家屬領藥」等雙軌制，滿足各方面需求。

台南市衛生局進一步指出，輕症或無症狀者「居家照護」的送藥，並非指治療COVID-19的用藥，而是指一些緩解症狀或因居隔無法前往醫院看診領用原本的用藥或慢性病用藥（症狀藥物、慢性病藥物），透過「藥師送藥」及「家屬領藥」的雙軌機制，可讓病患或藥師更方便。