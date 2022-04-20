台中居家照護上路！區長發關護包　民政人員協助清運垃圾

▲▼台中市衛生局長曾梓展（下）說，這2天確診例將破百，盧秀燕說，居家照護已準備好隨時啟動。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台灣確診數正面臨「指數型倍數成長」，如果依照中央疫情指揮中心陳時中的預估，全台大約會有345萬人染疫，台中市衛生局長曾梓展說，這2、3天台中市確診者就會破百，市長盧秀燕說，市府已規劃居家照護分2大系統，包括醫療諮詢和居家照顧，隨時可以實施，例如送藥到府、視訊診療等，但她也點出她的憂心，民眾在家會有鬆懈心態，以及過多且奇怪的要求。

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台中市政府下午4點召開防疫記者會，針對確診人數一再攀高，導致醫院照護量能不足，不得不採取居家照護的措施，盧秀燕說，市府早已規劃居家照護分2大系統，醫療諮詢方面，市府與15家照護醫院按責任區域負責醫療，包括視訊診療、送藥到府、後送醫院等，但65歲以上長者、孕婦和洗腎患者還是得待在醫院。

居家照顧方面，由全市29區公所成立「區級關懷中心」管理，由區長擔任指揮官，發送關護包，裡面有篩劑、溫度計、口罩和相關健康指引等，因為確診者不能出門，所以民政人員也會協助垃圾收運等事，居家照護勢在必行，市民要有進入居家照護模式的心理準備。

盧秀燕表示，市府整理了近一周各國Omicron感染比例數據，日本大約4.3%、南韓約29.6%、香港約15.7%、紐西蘭約15%、新加坡約20%、美國約24%，台灣目前感染的比率約0.058%，但如果照指揮官陳時中以15%的感染預警率來假設，台灣將會有大約345萬人染疫，這是一個非常大的數字。

盧還說，台灣正面臨案件數「指數型倍數成長」的考驗，全國從100例到1000例大約14天，從1000例到2000例只花了6天，未來2000例以後的發展如果沒有收斂，到3000例的時間可能更短，台灣必須參照各國例子做最壞打算、慎重因應。

全台確診人數暴增原因之一是Omicron感染者初期沒有明顯病狀，導致自己不知道已確診，還在社區甚至外縣市趴趴走，家中如果有12歲以下小孩，對小孩而言更是可憐，因為12歲以下都沒有人打過疫苗，根本就沒有防護力，但家長們參加大型群聚染疫後，回到家就傳給小孩，目前得知的小孩確診者，都是被大人傳染，她呼籲為了小孩安全，家長盡量少去群聚。

市府的居家照護措施隨時可以實行，但盧秀燕也擔心未來會有2個問題，一是確診民眾既然在家，自然會對防疫有所鬆懈，反而讓疫情更加嚴重，二是，因為確診者不能出門，很些事都必須仰賴民政單位幫忙，難免會有民眾提出奇怪需求，市府對於民眾需求，會做到公平、公正，不會有求必應。

在疫苗數量方面，曾梓展說，目前台中市還有5萬劑，其中1萬劑是莫德納，可供10萬人施打第3劑，如果中央再不撥補，下周恐怕會先暫停施打，他強調，這是全台共同問題，不是只有台中。