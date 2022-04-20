　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中居家照護上路！區長發關護包　民政人員協助清運垃圾

▲▼台中市衛生局長曾梓展（下）說，這2天確診例將破百，盧秀燕說，居家照護已準備好隨時啟動。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼台中市衛生局長曾梓展（下）說，這2天確診例將破百，盧秀燕說，居家照護已準備好隨時啟動。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台灣確診數正面臨「指數型倍數成長」，如果依照中央疫情指揮中心陳時中的預估，全台大約會有345萬人染疫，台中市衛生局長曾梓展說，這2、3天台中市確診者就會破百，市長盧秀燕說，市府已規劃居家照護分2大系統，包括醫療諮詢和居家照顧，隨時可以實施，例如送藥到府、視訊診療等，但她也點出她的憂心，民眾在家會有鬆懈心態，以及過多且奇怪的要求。

▲▼台中市衛生局長曾梓展（下）說，這2天確診例將破百，盧秀燕說，居家照護已準備好隨時啟動。（圖／記者鄧木卿攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台中市政府下午4點召開防疫記者會，針對確診人數一再攀高，導致醫院照護量能不足，不得不採取居家照護的措施，盧秀燕說，市府早已規劃居家照護分2大系統，醫療諮詢方面，市府與15家照護醫院按責任區域負責醫療，包括視訊診療、送藥到府、後送醫院等，但65歲以上長者、孕婦和洗腎患者還是得待在醫院。

▲▼台中市衛生局長曾梓展（下）說，這2天確診例將破百，盧秀燕說，居家照護已準備好隨時啟動。（圖／記者鄧木卿攝）

居家照顧方面，由全市29區公所成立「區級關懷中心」管理，由區長擔任指揮官，發送關護包，裡面有篩劑、溫度計、口罩和相關健康指引等，因為確診者不能出門，所以民政人員也會協助垃圾收運等事，居家照護勢在必行，市民要有進入居家照護模式的心理準備。

盧秀燕表示，市府整理了近一周各國Omicron感染比例數據，日本大約4.3%、南韓約29.6%、香港約15.7%、紐西蘭約15%、新加坡約20%、美國約24%，台灣目前感染的比率約0.058%，但如果照指揮官陳時中以15%的感染預警率來假設，台灣將會有大約345萬人染疫，這是一個非常大的數字。

盧還說，台灣正面臨案件數「指數型倍數成長」的考驗，全國從100例到1000例大約14天，從1000例到2000例只花了6天，未來2000例以後的發展如果沒有收斂，到3000例的時間可能更短，台灣必須參照各國例子做最壞打算、慎重因應。

全台確診人數暴增原因之一是Omicron感染者初期沒有明顯病狀，導致自己不知道已確診，還在社區甚至外縣市趴趴走，家中如果有12歲以下小孩，對小孩而言更是可憐，因為12歲以下都沒有人打過疫苗，根本就沒有防護力，但家長們參加大型群聚染疫後，回到家就傳給小孩，目前得知的小孩確診者，都是被大人傳染，她呼籲為了小孩安全，家長盡量少去群聚。

市府的居家照護措施隨時可以實行，但盧秀燕也擔心未來會有2個問題，一是確診民眾既然在家，自然會對防疫有所鬆懈，反而讓疫情更加嚴重，二是，因為確診者不能出門，很些事都必須仰賴民政單位幫忙，難免會有民眾提出奇怪需求，市府對於民眾需求，會做到公平、公正，不會有求必應。

在疫苗數量方面，曾梓展說，目前台中市還有5萬劑，其中1萬劑是莫德納，可供10萬人施打第3劑，如果中央再不撥補，下周恐怕會先暫停施打，他強調，這是全台共同問題，不是只有台中。

►這咖「德國製鐵鍋」讓你一秒變神廚！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
快訊／下班注意！台鐵「台中=烏日死傷事故」　4車站受阻
三商美邦人壽首季大虧逾33億！　董座及副董請辭　
銀行帳戶「多出1767萬」！她主動退錢反被告
雨具先別收！明晨「鋒面報到」迎雨時間出爐
華視誤報「共軍襲台」道歉　主播陳雅琳自請處分
快訊／第4劑疫苗拍板！　3族群優先施打
快訊／6~11歲兒童疫苗拍板！　兩劑間隔拉長至12週
家人、朋友確診我該隔離嗎？　9大QA一次看
快訊／本土+2386「分佈21縣市」　新北822例最多
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／下班注意！台鐵「台中=烏日死傷事故」　4車站受阻

不斷更新／確診者居家照護啟動　各縣市做法一次看

「6大常備藥品」爆缺貨！　普拿疼、小孩退燒糖漿買不到

2歲童重症亡！柯文哲「1動作」PTT刷一排狂讚：真指揮官

台中居家照護上路！區長發關護包　民政人員協助清運垃圾

台大今再增8人確診　2天累積近20人染疫

他疑惑「麥當勞為啥用點餐機」　熟客曝關鍵優勢：還不用給優惠券

「百萬獎金」等你來爭取！　好食好事加速器開放報名

居家照護上路「不放棄疫調」　黃偉哲：藥師送藥+家屬領藥雙軌制

台南確診+23　阿妹演唱會傳播鏈6天25例...確診者還赴台東旅遊

警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？

李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

林瑞陽、張庭96套房產遭查封！　總市價79億…公司傳銷違法

噁！殺蟲劑噴進洗手台溢水孔　蟑螂家族竄出「全員逃走中」

重機男時速142噴1萬2千元！　他實測質疑「區間測速出包」

和老公差30歲遭酸「為了錢」　妻霸氣回：女人價值自己創造

李燕「打三劑疫苗」仍確診！親曝身體狀況　粿粿老公范姜彥豐確診...她懷孕急做PCR

手術後狂被問變性能懷孕嗎 跨性別正妹：Baby住胃壁？

快訊／下班注意！台鐵「台中=烏日死傷事故」　4車站受阻

不斷更新／確診者居家照護啟動　各縣市做法一次看

「6大常備藥品」爆缺貨！　普拿疼、小孩退燒糖漿買不到

2歲童重症亡！柯文哲「1動作」PTT刷一排狂讚：真指揮官

台中居家照護上路！區長發關護包　民政人員協助清運垃圾

台大今再增8人確診　2天累積近20人染疫

他疑惑「麥當勞為啥用點餐機」　熟客曝關鍵優勢：還不用給優惠券

「百萬獎金」等你來爭取！　好食好事加速器開放報名

居家照護上路「不放棄疫調」　黃偉哲：藥師送藥+家屬領藥雙軌制

台南確診+23　阿妹演唱會傳播鏈6天25例...確診者還赴台東旅遊

中橫公路土石坍落車道　警快速擺設三角錐警示防災害

快訊／下班注意！台鐵「台中=烏日死傷事故」　4車站受阻

226公斤雙髻鯊橫死沙灘！體型過大不對勁...解剖後眾人淚崩

胖橘躺地撒嬌下秒被「抓交替」　驚慌到模糊笑翻千人：重播好幾遍

不斷更新／確診者居家照護啟動　各縣市做法一次看

濟州島爆「活埋貴賓犬」只剩鼻孔露出　牠更慘！前腳竟遭反綁背上

南韓專家警告：最快11月再掀「秋冬大流行」　恐死2700人

本土病例飆破2千！「貓空茶會」緊急停辦　觀傳局：購票者全額退費

陳子豪被趕出場　助總看好球帶有爭議「裁判應自我檢討」

小孩隨地躺＝適性教育？　蔡沐妍「自私沒禮儀」開砲：理念看不懂

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

生活熱門新聞

「陳時中大失職！」　他見一件事心寒了

快訊／今日本土狂燒2386例　另增95境外

本土+2386「分佈21縣市」！新北822例最多

連5天破千！專家點名3類人別玩了　估120天達共存

台鐵勞動節　退票免手續費

「算命師說他以後是殺人犯」　媽揪友揍3歲兒

威力彩連18槓！明飆8.8億　4星座、4生肖中了就耍廢

傳本土破2300例！陳時中突告假立院

家中快備這些東西　醫揭1喜1憂：恐怖的可能還沒來

本土飆1626！他驚問「餐廳為何不隔板？」　全場酸爆

本土暴增2386例！陳時中：近期疫情將大規模展開

快訊／傳今日確診破2千例　指揮中心14:00說明

住集中檢疫所「被迫2人1室」！開門見陌生男超崩潰

未來進學校也要打滿3劑疫苗？陳時中回應

更多熱門

相關新聞

居家照護上路　台南採藥師送藥+家屬領藥雙軌制

居家照護上路　台南採藥師送藥+家屬領藥雙軌制

台南市20日新增23名確診個案，佔全國總病例數1％，市長黃偉哲強調，不放棄疫調，會努力找出感染源、阻斷社區風險，台南隨時可以配合中央啟動「居家照護」，並將提供「藥師送藥」及「家屬領藥」的雙軌機制。

不斷更新／確診者居家照護啟動　各縣市做法一次看

不斷更新／確診者居家照護啟動　各縣市做法一次看

家人朋友確診我該隔離嗎？9大QA一次看

家人朋友確診我該隔離嗎？9大QA一次看

快訊／好消息！　侯友宜：首批「居家照護」有人解隔了

快訊／好消息！　侯友宜：首批「居家照護」有人解隔了

LIVE／北市＋471例　柯視訊說明

LIVE／北市＋471例　柯視訊說明

關鍵字：

居家照護盧秀燕

讀者迴響

熱門新聞

「陳時中大失職！」　他見一件事心寒了

快訊／今日本土狂燒2386例　另增95境外

男童自帶2陰莖　醫聽1句話果斷切掉大的

孫瑩瑩熱戀保時捷嫩男！一上車就超猴急

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

本土+2386「分佈21縣市」！新北822例最多

連5天破千！專家點名3類人別玩了　估120天達共存

台鐵勞動節　退票免手續費

快訊／放棄清零！柯文哲宣布：北市今起「不公布足跡、細胞簡訊」

網列「9大囤糧備貨清單」引熱議

團購球鞋被爆是假貨…破百名網紅道歉　廠商發聲明了！

孫協志爆求婚小10歲女友夏宇童！

誤報「新北市遭共軍導彈擊中」　華視道歉

YT頻道挑戰「沙拉油環島一圈」！

破百名網紅「開團購賣假球鞋」集體道歉！受害者分2派怒了

更多

最夯影音

更多
警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？

警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？
李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

林瑞陽、張庭96套房產遭查封！　總市價79億…公司傳銷違法

林瑞陽、張庭96套房產遭查封！　總市價79億…公司傳銷違法

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面