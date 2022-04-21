不斷更新／650校停課！北市5萬師生免到校　各縣市停課統計一次看

▲疫情燒進校園，各校急清消。（圖／台中市府提供）



生活中心／綜合報導

疫情延燒讓學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至昨天下午3時，全台共有19縣市、650所校採取全校或部分班級停課（含線上教學），較前天新增78所，650所園校包括幼兒園130所、國小271校、國中81校、高級中等學校122校、大專校院46校。教育部未統計全台停課師生人數。其中台北市教育局統計，截至20日21時，高中以下有停課學校計140校3機構，總計49550名師生受影響。

《ETtoday新聞雲》整理各縣市停課最新統計及資訊，不斷更新如下：

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【基隆市】

基隆市校園停課的部分，全校停課的有4校，包含3所小學和1間幼兒園，預防性停課的有1間國小和1個幼兒園，部分停班的學校有40校、共77班(包括高中職6校、國中6校、國小15校以及13個幼兒園。)

【台北市】

台北市教育局統計，截至4月20日21時，高中以下有停課學校計140校(園)3機構(28幼兒園、60國小、15國中、37高中、3機構)，總計49,550人(師生)。

【新北市】

新北市統計，至昨(20)日受影響學校新增12校9園，包含三峽、三重、中和、永和、汐止、板橋、林口、新店、新莊、樹林、蘆洲區。而明(21)日預計有4校1園復課，經統計受影響校數為78校34園，其中有4校1園為全校(園)停課，其餘皆為部分班級停課。

【彰化縣】

彰化目前一高中、6國小共7班、3家補習班、2幼兒園二班分別停課1到10天。

【南投縣】

南投截至目前1幼兒園全園停課10天、1國小和1幼兒園各有1班停課10天。

【台南市】

台南市教育局指出，截至4月20日下午2時許，台南市國中小校園停課情形統計：1、預防性停課：18校32班。2、因1人確診，「班級」停課：1校、1園，共2班。3、依照新標準因全校達1/3班以上或10班以上有「確診案例」或「密切接觸者」，全校停課：3校，如今再加上忠孝國中就有4校停課。

【屏東縣】

屏東21日上午為止，有13校18班停課，包括1所高職、4所國中、8所國小。

【澎湖縣】

澎湖全縣無停班停課。