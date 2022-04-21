快訊／台中居家安心照護明啟動　盧秀燕宣布：149家藥局幫送藥

▲台中本土新增案例暴增139例，市長盧秀燕宣布居家安心照護明天啟動。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市今天新增本土確診個案139例，市長盧秀燕緊急宣布明天啟動「居家安心照護計畫」。盧秀燕表示，全台中市包括15家專屬醫院、442家醫療院所、149家藥局提供醫療服務，市府並成立29處居家安心照護關懷中心，強調「每日都會主動致電關懷」。

盧秀燕指出，目前台中市與中央都有公布，即日起居家照護、居家隔離、居家檢疫者的就醫交通方式，可依據情況緊急程度不同，分程度處理；包含救護車、防疫計程車、或同住親友接送、自駕等，目前台中市的救護車數量也從原有的14台，提高至22台；防疫計程車數量從原有的50台，新增至70台，未來會再依據疫況，檢討、新增車輛數。

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盧秀燕表示，台中居家照護服務目前規劃分2大系統，一為由衛生局和15家照護醫院按責任區域，提供醫療服務，每日主動致電關懷；必要時，可由台中市442家醫療院所，提供個案通訊、視訊診療的服務；並於開立處方籤後，由台中市149家專賣藥局，進行送藥到府任務。

此外，民政局與29個區公所和其他跨局處人員成立29處「居家安心照護關懷中心」，啟動相關關懷機制，除確診個案每日致電關懷外，也會親送關護包，包內含食品物資如小包沖泡式麥片、餅乾、甜品及蔬果汁，以及關懷物資如體溫計、垃圾袋、口罩、宣導單張等，另針對居家隔離者提供快篩試劑。