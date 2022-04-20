「桃園模式」居家照護　醫療服務分「山、海、南、北」4大區

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府因應疫情輕症或無症狀者在家照護成為國內重要防疫模式，市長鄭文燦今天主持居家照護計畫時表示，桃園已啟動Covid-19輕症居家照護計畫，市府目前已建立多元居家照護「桃園模式」，包括民政局與13個區公所設置「輕症確診者關懷中心」，再由衛生局、社會局、教育局、環保局等提供服務，提供相關生活、醫療、急難紓困、垃圾清運、教育學習等需求。

▲桃園市長鄭文燦今天主持多元居家照護計畫記者會，說明「桃園模式」提供生活、醫療等多項服務功能。（圖／記者沈繼昌攝）

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▲鄭文燦今天主持多元居家照護計畫記者會上，與居隔者進行視訊。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市政府已試辦多元居家照護服務，今天下午舉行多元居家照護計畫記者會，邀集11家責任醫院、市府衛生局等相關局處說明相關服務內容。鄭文燦指出，民眾若接獲確診通知，衛生局便立即進行個案調查、評估照護模式，只要是無症狀、65歲以下、未懷孕、不需進行血液透析、同住家人4人以下即符合輕症居家照護條件。

市府已建立多元居家照護「桃園模式」，由民政局與13個區公所設置「輕症確診者關懷中心」，衛生局、社會局、教育局、環保局等提供各項服務，妥善保障市民健康，滿足相關生活、醫療、急難紓困、垃圾清運、教育學習等需求。

▲鄭文燦說明市府提供居隔者之關懷包功能。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦提及，醫療服務方面，衛生局與11家責任醫院合作，劃分通訊診療區域，將桃園13個行政區分為「山、海、南、北」4大區域，個案通報後，市府啟動個案調查與評估，如符合輕症居家照護條件，便將由負責該區之責任醫院主動電訪個案、關懷居家照護者，透過雙向互動，即時關懷民眾健康，若居家照護個案身體不適，衛生局與全市24家醫院、292家診所共同合作，提供「視訊診療服務」。

另外，居家照護個案可透過「健康益友APP」進行24小時急診線上通訊診療與諮詢服務，由醫師看診開立處方箋後，民眾透過紙本或電子處方箋，由醫療院所或特約藥局藥師送藥到宅，亦可請親友到原看診特約醫療院所繳費領藥。桃園還推出「加強版兒童居家照護」，每天都有兒科通訊診療門診，加上林口長庚醫院、衛福部立桃園醫院、國軍桃園總醫院提供24小時兒科急診服務，強化兒童照護服務，讓家長更放心。

▲桃園市長鄭文燦今天主持多元居家照護計畫記者會，會中與11家責任醫院代表為多元照護計畫加油。（圖／記者沈繼昌攝）

生活照顧方面，民政局與各區公所開設「輕症確診者關懷中心」，每天提供各項居家照護生活關懷服務，發送防疫關懷包，協助轉介相關服務，包括提供防疫規定、遠距醫療電話、安心減壓專線、垃圾清運、寵物照顧、防疫旅館、外送平台訂餐資訊、農產品、繳費資訊、線上學習平台、線上健康操及運動、線上圖書館等資訊，居家照護期間如有移動需求，可洽詢協助安排防疫計程車接送，撥打「輕症確診者關懷中心」專線（03-3335530、03-3366730）洽詢，或查閱「居家檢疫/隔離服務手冊」（網址：https://reurl.cc/0pz8do）。

急難紓困方面，由社會局提供相關服務，居家照護個案若於桃市居隔導致生活陷困，且為負擔家庭主要生計者，可於隔離結束日起3個月內，持隔離通知書，至隔離結束地區公所辦理急難紓困，若有相關需求，可洽詢社會局社會救助科（03-3347368、03-3311587）；此外，如居家照護個案確實完成隔離，隔離期間無違規情形且未支領薪資者，可線上申辦每人每日1,000元防疫補償金。

幼兒托育服務方面，如有相關需求，可洽社會局兒童托育科（電話：03-3347368、3390702）。

教育學習方面，為讓孩子線上自主學習不間斷，教育局提供學生關懷與線上學習服務，每週透過電話、通訊軟體等方式聯繫關懷學生，減輕心理壓力，若學生明顯有生活適應問題，可向學校輔導室提出諮詢需求。學生停課期間改採線上同步學習，可利用桃園智學吧、桃園市國中英語學習網、學習吧-桃園專區、ewant育網開放教育平台-桃園專區、教育部教育雲等非同步線上學習資源平台，讓孩子自主學習不打烊。

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