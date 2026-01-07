　
生活

桃園捷運棕線正式啟動　456億經費到位五大亮點報您知

▲桃園捷運棕線正式啟動

▲桃園捷運棕線BR01與土城樹林線 LG21 站共構模擬圖。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市重大交通建設再傳捷報！市府捷運工程局7日表示，「桃園都會區大眾捷運系統棕線」基本設計成果，已正式通過行政院公共工程委員會經費審議，代表總經費 456.49 億元的捷運棕線計畫全面到位，正式從規劃階段，邁入工程招標與實質推動的新里程碑。

捷運工程局感謝中央對桃園軌道建設的全力支持，將加速辦理工程發包作業，目標以最短時間啟動施工，為市民打造更安全、便捷、永續的捷運生活。大家最關心的棕線五大亮點，捷工局一次說明給市民朋友：

18 分鐘通勤革命　萬壽路塞車成為過去式

對許多往返雙北的通勤族而言，尖峰時段的萬壽路壅塞，是每天必須面對的日常。捷運棕線通車後，桃園市中心往返新北迴龍站僅需約 18 分鐘，不再因塞車被迫提早半小時出門，通勤時間更可預期，把寶貴時間留給家人與生活。

▲桃園捷運棕線正式啟動

▲桃園捷運棕線路線圖。（圖／捷工局提供）

串聯北北桃　打造最完美的「轉乘金三角」

棕線不僅是龜山人的動脈，更是串聯北北桃的關鍵骨幹，在新北端迴龍站可轉乘「中和新蘆線」及「土城樹林線」，快速進入雙北精華區。在桃園端透過地下連通道，無縫對接「台鐵桃園車站」與「捷運綠線桃園車站」，暢行大桃園，形成北北桃最完整的轉乘網絡。

▲桃園捷運棕線正式啟動

▲桃園捷運棕線路線圖。（圖／捷工局提供）

7座車站　帶動城市新活力

捷運棕線全長約 11.38 公里，共設置 2 座高架、5 座地下車站，沿線規劃 7 處聯合開發基地也將配合捷運工程時程逐步啟動，將透過大眾運輸導向發展（TOD）模式，結合住宅、商業與公共設施，帶動龜山、新莊與桃園市中心整體生活機能升級，為城市注入新的發展動能。

守護學子安全　提供更安心的通學選擇

棕線行經車流量大、坡度起伏的萬壽路廊帶，沿線包含龍華科技大學、銘傳大學、壽山高中、龜山國中等重要學區。未來通車後，將為數千名師生提供告別機車風險、更安全舒適的通勤方式，減少交通事故風險，讓學生安心通學、家長更放心。

著眼百年發展　預留「三心六線」轉乘彈性

棕線不只解決現在的交通需求，更是桃園都會區長遠發展的重要基石。市政府在規劃時已展現長遠眼光，具體預留了與未來規劃中的橘線，在桃園體育場轉乘，往來桃園、中壢、平鎮、龍潭。銀線可在萬壽大同路口轉乘，往來長庚、林口。及青線在桃園體育場銜接，轉乘蘆竹、青埔的彈性空間。棕線正式啟動這關鍵的一步，將啟動桃園都會區「三心六線」美好願景，逐步構築真正四通八達的捷運生活圈。

捷運工程局局長劉慶豐表示：「棕線是串聯北北桃軌道生活圈的重要最後一哩路。為了讓市民早日享受便利，捷運局已經預先辦理公開閱覽、完成招標文件準備，可縮短招標期程，讓工程儘速施作。」

建設過程或許有陣痛，但換來的是更安全的通行環境、更穩定的通勤時間，以及更有感的城市未來。捷運棕線，正在改變北北桃的交通日常，也為桃園開啟全新的捷運時代。

01/05 全台詐欺最新數據

541 2 9483 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

阿嬤罵「要死的人才穿襪子睡覺」！醫警告2類人別試：像慢性自殺

關鍵字：

桃園捷運棕線五大亮點捷工局

