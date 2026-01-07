　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

太子集團董座陳志落網引渡中國！柬埔寨證實：已剝奪國籍

▲▼太子集團董事長陳志曾在全球經濟獎頒獎典禮獲得柬埔寨「年度領袖人物」獎。（圖／翻攝自Prince Holding）

▲太子集團創辦人陳志在柬落網引渡中國。（圖／翻攝自Prince Holding）

記者閔文昱／綜合報導

柬埔寨內政部7日正式證實，太子集團（Prince Group）創辦人陳志（Chen Zhi）已在柬埔寨落網，並於近日依法移交中國。內政部公告指出，在打擊跨國犯罪合作框架下，應中國主管部門請求，柬方已逮捕陳志等3名中國公民，並完成引渡程序，其中陳志已在2025年12月依《柬埔寨國籍法》被正式剝奪柬埔寨國籍。

公告說明，遭移交的3人分別為陳志、Xu Ji Liang及Shao Ji Hui，相關行動於1月6日執行。在此之前，柬埔寨與中國執法部門已針對該案進行數月聯合調查與合作，最終依法採取行動。

剝奪柬國籍　美方起訴、各國同步出手

柬埔寨內政部同時指出，依《柬埔寨國籍法》規定，陳志已於2025年12月經法令正式剝奪柬埔寨國籍。陳志1987年生於中國福建，2014年入籍柬埔寨，自2015年起擔任太子集團董事長，事業版圖遍及30多國，旗下公司數十家。

不過，陳志近年因涉嫌大規模跨國詐騙與洗錢行為，遭美國司法部起訴。美方指控其經營所謂「殺豬盤」詐騙模式，結合強迫勞動，在柬埔寨多地設立詐騙園區，透過社群平台與通訊軟體誘騙全球受害者投資或求職，犯罪所得再透過加密貨幣與空殼公司洗錢。

據悉，相關指控引發多國執法行動，包括韓國對其祭出制裁、泰國查封資產、新加坡凍結旗下企業資金，香港警方也曾凍結約27.5億港元資產。對此，太子集團曾於2025年11月發表聲明，否認集團及陳志涉入任何非法活動，強調相關指控毫無根據。

01/05 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

阿嬤罵「要死的人才穿襪子睡覺」！醫警告2類人別試：像慢性自殺

陳志太子集團柬埔寨跨國詐騙引渡

