北京踩煞車？美媒爆：中企被要求「暫停下單輝達H200」

▲輝達原本預計將在2月左右正式開始向中國出貨H200。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國科技媒體《The Information》引述多名知情人士報導，北京當局本周已要求部分中國科技公司暫停訂購輝達（Nvidia）H200人工智慧（AI）晶片，同時也正研擬是否進一步要求企業改採國產AI晶片。報導指出，這項指示是在中國政府評估是否、以及在何種條件下允許取得輝達高階晶片之際所發出，目的在避免企業在政策未明朗前搶先囤貨美國晶片。

中美科技戰持續升溫，半導體被視為雙方博弈的核心戰場。隨著美國近年不斷收緊先進AI晶片出口管制，中國企業也積極降低對美國設計晶片的依賴，使輝達長期夾在華府與北京之間，處境備受關注。

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）

黃仁勳：需求仍強 政策不會靠公告、只看訂單

對於中國市場動向，輝達執行長黃仁勳本周在美國消費性電子展（CES）表示，中國對H200晶片的需求依然「非常高」，並直言不預期北京會對外發布任何正式解禁公告，「一切只會反映在訂單上，只要能下單，就代表被允許。」目前H200晶片的美國出口許可仍在審核中，尚無明確時間表。

事實上，美國總統川普政府已於去年底批准H200晶片出口中國，此舉被視為推翻先前對先進AI硬體的禁令，但附帶條件是輝達須向美國政府繳納25%的營收分成。H200為輝達現行旗艦Blackwell架構晶片的前一代產品，也是目前中國企業少數可取得的高階AI運算選項。

中方回應強調自主發展 官方態度仍未明朗

針對相關報導，中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，中國致力於立足自身優勢推動國家發展，同時也願意與各方保持對話與合作，以維護全球產業鏈與供應鏈穩定。輝達則未立即回應外媒置評請求，中國商務部及工信部也尚未正式對外說明。

外界分析，北京此舉不僅反映對美國晶片政策的不確定性，也顯示中國正藉機加速扶植本土AI晶片產業，未來輝達H200能否順利重返中國市場，仍有高度變數。