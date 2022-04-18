基隆也加入！林右昌：4／19正式啟動輕症、無症居家照護

記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導

基隆市長林右昌今日在記者會上宣布，明（19）日起將正式啟動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，希望能夠透過強化輕重症個案分流，讓確診個案獲得妥善醫療諮詢及處置，保全醫療量能給有需求的民眾。

▲今日林右昌宣布基隆市將於4/19正式啟動「居家醫療照護及生活照顧計畫」，讓符合條件確診者不必收治到醫院。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

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林右昌表示，已與長庚醫院及26家基層診所合作，若符合「65歲以下、一人一室、輕症或無症狀、無懷孕也無洗腎」等條件，便可以在基層醫療診所的協助之下，藉由居家醫療照護至解除隔離，不必入住中央加強型集中檢疫所，居隔期間透過視訊診療及居家送藥，但萬一症狀嚴重或無改善，仍需送往專責醫院。

確診者居家醫療照護流程為：符合居家醫療照護者，由長庚醫院及26家基層診所專責，讓醫師視訊診療評估病情，並主動醫療關懷，身體若無不適，可以居家照護至解除隔離，並在解隔離前快篩或PCR，陰性者進行7天自主健康管理，若身體不適者，醫療單位會以視訊診療，並每天進行醫療關懷及居家送藥，有改善者就可以在解隔離前快篩或PCR，症狀嚴重或沒有改善者，就後送到專責醫院進行收治與診療。

在家裡必須回報自主健康情形，若有身體不舒服的狀況，就會進入視訊診療的階段，而在居家醫療照護期間，基隆市政府提供確診者所需的生活照顧支持，包括配送防疫關懷包、協助生活物品聯繋採購、垃圾清運服務、急難救助、視訊課業輔導、轉介心理商服務以及整合與提供其它生活所需物資，相關無法歸類等特殊的狀況，也會在專線上提供整合的資訊和協助。

因應「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，基隆市府特別成立居家關懷照護中心，確診者居家關懷服務專線為2425-1560，服務時間為每天早上9點到晚上9點；林右昌也補充，若是確診者的居家醫療專線將是24小時的，到時候會將電話直接提供給確診者撥打。

最後，林右昌強調，這個計畫會優先針對居隔期間陰轉陽的個案，其次是解隔離之前的確診隔案，第三才會是新增加的確診個案。