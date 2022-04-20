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確診怎麼辦？北市「居家照護」SOP曝光　專人送藥、關懷包、倒垃圾

▲▼台北市疫情記者會。（圖／台北市政府提供）

▲台北市公布居家照護執行計畫。（圖／台北市政府提供，點圖可放大）

記者袁茵／台北報導

面對新冠肺炎疫情升溫，台北市長柯文哲19日宣布，台北市20日全面啟動12行政區居家照護（居家治療），並由行政區的關懷中心投入協助。關於PCR陽性確診後到進入居家照護過程，台北市副市長蔡炳坤接受《東森新媒體ETtoday》訪問時說明。

►出現症狀或被親友、衛生單位告知接觸確診者、足跡重疊

近期本土疫情升溫，台北市衛生局提醒，民眾加強自我健康監測，每日定時量測體溫及監測有無疑似症狀，若有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀或疑似接觸確診者、足跡重疊等情形，建議先使用家用快篩試劑檢測，確認檢測陰性並休養至無症狀，再返回工作崗位，落實生病不上班不上課。

家用快篩試劑可至藥妝店、便利商店、藥局或醫療器材行購買。

台北市設有7個社區篩檢站，民眾可至台北市立聯合醫院和平、中興、仁愛、陽明、忠孝院區、關渡及萬芳醫院預約採檢，採檢前請戴好口罩，避免搭乘大眾交通工具，服務時間擴增為週一至週日上午8時至11時30分，下午1時至4時30分，可撥打台北市防疫專線（02）2375-3782或1999市民熱線詢問。

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤6日主持北市防疫記者會。（圖／北市府提供）

▲台北市副市長蔡炳坤。（資料圖／北市府提供）

►PCR陽性確診

台北市副市長蔡炳坤說明，台北市衛生局疾管科會做判斷，例如確診者是否為65歲以上或以下、有無症狀，判斷後確定是要送醫或防疫旅館、居家照護等，居家照護以輕症、無症狀確診者為主，除非有狀況才會做後送。

►被衛生單位判斷居家照護（居家治療）後

蔡炳坤表示，一旦被分到居家照護，衛生局便會將名單發送到12行政區的關懷中心，由關懷中心啟動任務，包括配送防疫關懷包，其防疫關懷包除了基本食品之外，還有2張很明確的紙條，上面寫有居家照護期間需要做的事情、若有哪些症狀需要打119後送。

根據關懷中心服務說明書內容，總共包括7大重點，包括「飲食及生活」、「緊急醫療或一般醫療」、「心理諮詢」、「垃圾處理」，以及特別提醒、注意事項和關懷中心電話。

▲▼台北市疫情記者會。（圖／台北市政府提供）

另一張則為「確診者居家照護注意事項」，包括居家隔離需要注意的事項，例如維持一人一室、嚴禁訪客，並要確診者觀察自身健康症狀變化，以及解除隔離條件、自主健康管理事項和分區電話。

而防疫關懷包內容，除了聯絡電話和醫療說明外，包括乾糧零食、口罩、溫度計、垃圾袋和2個快篩劑。

►居家照護醫療需求？

蔡炳坤說明，台北市還有啟動「虛擬醫院」，由聯合醫院負責6大類任務，包括健康就醫評估、通訊診療、送藥服務、轉診後送、醫療諮詢和通報安置。

通訊診療部份，防疫關懷包會有12行政區需要撥打的電話號碼，或是使用「健康益友APP」也可撥打電話至聯合醫院進行通訊醫療。

至於送藥服務，若確診者有用藥問題，會由院方開出處方箋，並讓確診者親友領取，如果親友無法領藥，則由藥師公會調度周邊社區藥局送藥。

▲▼台北市確診者相關注意事項、居家關懷中心聯絡方式。（圖／翻攝自黃珊珊臉書）

►如何領取防疫關懷包？

蔡炳坤表示，由專員送至居家照護確診者家門口，倘若為社區住宅，通常由管委會負責接收，不會讓專員等人親自上樓；倘若是公寓住宅，通常大樓大門可透過電鈴開啟，由專人送至家門口，若屬於無法自行開啟大門的分租套房等特殊狀況，可以由親友協助配送或領藥等，無法解決則交由里長、里幹事同仁協助。

►如何代收垃圾？

若垃圾可放在家中滿10天，就由民眾自行處理，如果有清運需求，可以聯絡該行政區關懷中心，環保局將委由業者處理，但「最多10天協助清運垃圾2次」。

至於垃圾清運方式，垃圾沒有強制如何包裝，也不限使用北市垃圾專用袋，但需要密封、內容物不可外露，業者與民眾約好時間後，到場會按門鈴或電話聯繫，民眾先把垃圾放在門口後，業者再前往處理，雙方不會接觸且過程短暫；另為避免民眾沒有垃圾袋，居家隔離的關懷包也都會附贈。

►能否叫外送並自行出去領取？

蔡炳坤回應，當然不行，可由大樓管理員進行送餐或送關懷包。

▲▼台北市確診者相關注意事項、居家關懷中心聯絡方式。（圖／翻攝自黃珊珊臉書）

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