在新竹騎車「穿6件外套」還是冷哭！在地人搖頭　曝保暖關鍵

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友表示，畢業後長期住在南部，半年前北上到新竹工作，第一次感受「新竹的冬天」，最痛苦的莫過於騎車通勤，明明寒流還沒來，卻已經冷到必須穿上6件外套，仍然擋不住刺骨寒風，忍不住上Threads求救，希望找到「騎車又保暖、看起來不要太臃腫」的穿法，釣出大票過來人經驗談。

貼文釣出一票騎士分享，「騎車穿雨衣，你可以少買三件外套」、「六件？夏天的防曬衣外套嗎？改穿：內搭德絨立領+有刷絨帽T+防風羽絨，冬天美麗不重要，不要感冒比較重要」、「平常只要8-10度，體感就剩4-6度，你要再早個10年，應該就會遇到竹北實測只有2度，還下著冰霰（細雪花），破竹北平地下（雪）紀錄。」

風城居民曝騎車保暖法

也有新竹機車族笑呼，「冬天在新竹騎車請穿兩截式雨衣的上衣騎，不然會變成冷凍貢丸」、「依照我住新竹10幾年的經驗，你缺的應該是防風的外套，而不是保暖的外套」、「新竹風大貫穿屬性強，如果是騎車，建議買個騎車專用的手套，袖口進風那也是真的透心涼。」

事實上，騎車保暖的關鍵不在穿多，而是「防風」，建議最外層一定要選防風、防水外套，中層用刷毛或羽絨背心，貼身層則選發熱衣或羊毛材質；脖子、手腕與袖口更是重點，圍巾、脖圍與厚手套一定要包好，否則冷風灌進去「穿再多都沒用」。