天冷吃鍋！30歲男踏出店門「倒地無心跳」　醫師揭原因：很常看到

▲一名30多歲男子寒流期間吃鍋配酒，沒想到踏出店外竟心肌梗塞倒地。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

冷氣團來襲，不少民眾會選擇吃熱騰騰的火鍋禦寒，但醫師提醒，吃完火鍋後若未做好保暖、瞬間暴露在低溫環境中，恐使血管承受劇烈刺激，增加心肌梗塞甚至猝死風險。新光醫院心臟內科醫師陳冠任就分享，過去曾收治過許多因溫差而出狀況的案例，其中一名30多歲男子寒流期間吃鍋配酒，踏出店外瞬間心肌梗塞倒地，險些喪命。

吃鍋後最危險

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳冠任在節目《健康晚點名》中指出，該名患者在寒流期間吃火鍋又喝酒，酒精與熱食使血管擴張、血壓下降，身體仍處於溫熱狀態下便立刻走到戶外，接觸冷空氣瞬間感到胸悶不適，隨即倒地，當場失去呼吸心跳，送醫後確認為心肌梗塞。

陳冠任提醒，從溫暖室內進入寒冷戶外時，血管會先擴張再急遽收縮，容易引發血管痙攣，尤其在寒流期間更具風險，建議吃完火鍋後先在店內穿好外套、做好保暖，再離開室內環境。

▲一名30多歲男子寒流期間吃鍋配酒，沒想到踏出店外竟心肌梗塞倒地。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



症狀不只胸痛

陳冠任指出，心肌梗塞約有7至8成會出現典型症狀，包括胸悶、胸痛、呼吸困難，但仍有2至3成屬於非典型表現。以心臟為中心畫一個圓，圓內範圍若出現任何異常不適，都可能是警訊。

非典型症狀包含腹痛、牙痛、下巴痛、頸部或喉嚨不適、肩膀與上背疼痛，甚至出現全身麻木、異常疲倦或無力感，都應提高警覺，及早就醫檢查。

冬季猝死警訊

胸腔暨重症專科醫師黃軒也提醒，冬季猝死最常發生在家中，因民眾在家中容易放鬆警覺，特別是清晨從溫暖被窩起身、室內暖氣環境突然接觸低溫空氣時，血管會劇烈收縮，增加猝死風險。

黃軒建議，起床後可先喝一杯溫水、穿戴保暖衣物，特別是襪子與帽子，以減少冷刺激，並養成定期量血壓的習慣，若出現胸悶、頭暈、心悸等症狀，應立即休息並儘速就醫。