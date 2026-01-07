　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

天冷吃鍋！30歲男踏出店門「倒地無心跳」　醫師揭原因：很常看到

▲▼營養師曝「火鍋料熱量圖鑑」。（圖／Pixabay）

▲一名30多歲男子寒流期間吃鍋配酒，沒想到踏出店外竟心肌梗塞倒地。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

冷氣團來襲，不少民眾會選擇吃熱騰騰的火鍋禦寒，但醫師提醒，吃完火鍋後若未做好保暖、瞬間暴露在低溫環境中，恐使血管承受劇烈刺激，增加心肌梗塞甚至猝死風險。新光醫院心臟內科醫師陳冠任就分享，過去曾收治過許多因溫差而出狀況的案例，其中一名30多歲男子寒流期間吃鍋配酒，踏出店外瞬間心肌梗塞倒地，險些喪命。

吃鍋後最危險

陳冠任在節目《健康晚點名》中指出，該名患者在寒流期間吃火鍋又喝酒，酒精與熱食使血管擴張、血壓下降，身體仍處於溫熱狀態下便立刻走到戶外，接觸冷空氣瞬間感到胸悶不適，隨即倒地，當場失去呼吸心跳，送醫後確認為心肌梗塞。

陳冠任提醒，從溫暖室內進入寒冷戶外時，血管會先擴張再急遽收縮，容易引發血管痙攣，尤其在寒流期間更具風險，建議吃完火鍋後先在店內穿好外套、做好保暖，再離開室內環境。

▲▼羊肉爐,火鍋,火鍋肉片,鍋物,鴛鴦鍋。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲一名30多歲男子寒流期間吃鍋配酒，沒想到踏出店外竟心肌梗塞倒地。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

症狀不只胸痛

陳冠任指出，心肌梗塞約有7至8成會出現典型症狀，包括胸悶、胸痛、呼吸困難，但仍有2至3成屬於非典型表現。以心臟為中心畫一個圓，圓內範圍若出現任何異常不適，都可能是警訊。

非典型症狀包含腹痛、牙痛、下巴痛、頸部或喉嚨不適、肩膀與上背疼痛，甚至出現全身麻木、異常疲倦或無力感，都應提高警覺，及早就醫檢查。

冬季猝死警訊

胸腔暨重症專科醫師黃軒也提醒，冬季猝死最常發生在家中，因民眾在家中容易放鬆警覺，特別是清晨從溫暖被窩起身、室內暖氣環境突然接觸低溫空氣時，血管會劇烈收縮，增加猝死風險。

黃軒建議，起床後可先喝一杯溫水、穿戴保暖衣物，特別是襪子與帽子，以減少冷刺激，並養成定期量血壓的習慣，若出現胸悶、頭暈、心悸等症狀，應立即休息並儘速就醫。

 
01/05 全台詐欺最新數據

阿嬤罵「要死的人才穿襪子睡覺」！醫警告2類人別試：像慢性自殺

暖氣不是越熱越好！專家揭黃金溫度

暖氣不是越熱越好！專家揭黃金溫度

冷氣團來襲、氣溫驟降，不少人一回到家就直奔遙控器，暖氣一開、溫度一拉高，只想快點回到舒服狀態。但暖氣真的越熱越好嗎？答案恐怕是否定的。

台電教3招「快速暖被」不靠電　不用開暖氣了

台電教3招「快速暖被」不靠電　不用開暖氣了

不是外套！路上超多人「1保暖穿搭」　穿2次才會洗

不是外套！路上超多人「1保暖穿搭」　穿2次才會洗

在新竹騎車「穿6件外套」還是冷！保暖關鍵曝

在新竹騎車「穿6件外套」還是冷！保暖關鍵曝

桃園某男大生疑心因性猝死　「三高」患者要留意

桃園某男大生疑心因性猝死　「三高」患者要留意

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

