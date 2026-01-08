　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

CES2026／Lenovo實現單一AI多裝置　技嘉擴展AI PC落實使用者核心

記者蘇晟彥／綜合報導

Lenovo於7日在CES 2026 Tech World 大會上，發表開創性的混合式 AI 創新成果，推出全新個人 AI 超級助理、AI PC 、智慧型手機，以及多項概念驗證，包括搭載原生助理的穿戴式裝置、新一代企業級 AI 基礎架構，以及與娛樂及體育產業的突破性跨產業合作；而技嘉也在CES 2026上擴展 AI PC 願景，推出全新升級的 GiMATE 介面與新一代 AI 電競筆電。

▲▼ 。（圖／lenovo）

Lenovo 揭示 AI 現已成為具個人化、感知能力、能主動回應需求，並且無所不在的智慧體驗。Lenovo 的新品陣容能因應個人與組織需求，透過數位孿生架構，在不同生態圈中協調各項行動，進而提升生產力、連結性與創造力。在 Sphere 舞台上的沉浸式體驗，Lenovo攜手多位產業領導者與專家發表主題演講，深入闡述混合式 AI 如何在安全機制保障下，整合個人、企業與公共模型，推動從足球場到工廠現場的全面轉型，實現「Smarter AI for All」的願景。

．Lenovo 與 Motorola Qira：全新整合式、個人化的 AI 超級助理，能在使用者授權下進行感知、思考與行動，於 PC、智慧型手機、平板及穿戴式裝置間運作，實現 Lenovo「單一 AI，多重裝置」的核心願景。
．AI 原生裝置：新一代 AI PC、Motorola 旗艦智慧型手機、具備感知能力的 AI 鍊墜式穿戴概念裝置，以及智慧概念眼鏡，隨時隨地提供用戶 AI 服務。
開創性的概念驗證規格設計：全新裝置重新定義 AI 體驗，包括 ThinkPad Rollable XD 概念筆電、Lenovo Legion Pro Rollable 概念筆電、AI 感知夥伴概念驗證，以及個人 AI 控制中心。
．專為產業最佳化打造的 AI 推理伺服器：全新 ThinkSystem 與 ThinkEdge 伺服器提供強大的 AI 推理效能，能因應各產業、各種規模的工作負載需求。
．Lenovo Hybrid AI Advantage 持續擴展：新一代 Lenovo 企業級伺服器與解決方案全面進化，支援安全且進階的 AI 推理與運作，並納入全新的 Lenovo 助理型 AI 服務。
．Lenovo 攜手 NVIDIA 打造的 AI 雲端超級工廠：協助 AI 雲端服務供應商更快速地部署企業級 AI 工作負載，加速客戶從創作階段邁向正式生產。

▲▼ 技嘉 。（圖／技嘉提供）

技嘉獨家開發的 GiMATE AI 助理透過更直覺的操作模式，幫助使用者提升決策速度，並將即時系統運作資訊與直覺式語音操控整合至同一操作介面，進一步落實技嘉以使用者為核心、開發可適應不同使用者與應用情境的 AI 運算體驗，並全面延伸至旗下筆電產品線。

GiMATE 是技嘉獨家開發的 AI 助理，結合先進的大型語言模型（LLM）與「Press and Speak」功能，讓筆電操作更加自然直覺。隨著 GiMATE 持續進化，其背後的生態系也同步升級，為效能、生產力與創作帶來更智慧的控制能力。全新 AI Power Gear III 可透過 GiMATE 進行MUX切換，讓 Discrete Mode 與 MS Hybrid 切換更簡單，提升使用彈性

並加速操作流程；同時導入更智慧的電源行為模式：Auto Mode 於電池供電時自動停用 GPU 以延長續航力、Optimus Mode 兼顧使用流暢度與平衡電源表現、Eco Mode 則於插電或電池供電使用情境下提供更極致的省電策略。針對創作者與開發者，GiMATE Creator 新增 Qwen-Image，支援中英文提示詞，讓全球使用者皆可輕鬆啟用更強大的視覺生成功能；而 GiMATE Coder 則透過自然語言的程式碼生成、修正與優化，降低開發者的入門門檻，同時加速進階使用者的開發迭代效率。

為呼應此一願景，技嘉同步推出三款兼具效能與便攜性的全新機種。旗艦級便攜戰力 AORUS MASTER 16 搭載 AMD Ryzen™ 9 9955HX3D 處理器與 NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 筆電獨立顯示晶片，並以僅 19mm 的超薄機身實現強悍效能，較前一代再薄 17%。其 WINDFORCE Infinity EX 散熱架構結合均熱板（Vapor Chamber）與非對稱冰霜扇 (Frost Fan) 設計，展現前瞻的散熱設計。而針對休閒玩家、創作者與行動工作者，GIGABYTE AERO X16 採用 AMD Ryzen™ AI 400 系列處理器，帶來更快反應、高效率與更強的地端 AI 加速能力。另有 GIGABYTE GAMING A18 PRO，以 20mm 輕薄機身結合最高 NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 筆電獨立顯示晶片，提供穩定散熱與長時間效能表現，適合玩家、創作者與 AI 新手族群。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 9483 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
凍好久！　下波又接近強烈冷氣團
「戀童癖董座」34年前殺員工3歲兒　逍遙法外20年才入獄
快訊／鄭宗哲轉戰光芒！遭海盜DFA後獲新機會續拚大聯盟
激戰同一個女教師！　已婚校長氣炸「板手偷襲」暴打副校長
F-16疑「火光墜海」被拍到　前空軍副司令揭原因
估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了
快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

CES2026／Lenovo實現單一AI多裝置　技嘉擴展AI PC落實使用者核心

realme確定回歸OPPO體系「三品牌合體」　官方回應證實了

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

CES2026／Lenovo實現單一AI多裝置　技嘉擴展AI PC落實使用者核心

realme確定回歸OPPO體系「三品牌合體」　官方回應證實了

濕冷！　下波轉雨時間曝

家寧最後外援斷了！「控Andy劈腿」私下真實態度曝 友揭穿：已厭煩

被逮也要吃！吸毒犯買3顆肉包9秒落網　老闆媽淡定繼續忙

快訊／鄭宗哲轉戰光芒！遭海盜DFA後獲新機會續拚大聯盟

2跨性別女「警局內」遭潑油燒傷　2男嗆：因妳們是LGBT

家寧爆「Andy夜店私生活」感情不忠！　黑函兜售媒體圈內幕曝光

飛官為何穿橘色？　用意和「黑盒子」相同

睽違9年！　加拿大總理下周訪問中國

川普有意動武奪取格陵蘭　遭共和黨參眾領袖反對

委內瑞拉預計仍會出戰經典賽 MLB緊盯後續局勢發展

【中國不讓他進】日本參議員石平抵台　高呼：台灣是獨立國家！

3C家電熱門新聞

realme確定回歸OPPO體系

CES2026／Lenovo、技嘉 AI PC

蘋果推AirPods 3 Pro馬年特別款

YTR狂接VPN業配點閱血崩

華碩推新機！終於跟進18:9螢幕

Google將永久停用暗網報告

華碩被爆退出手機市場！官方：2026無新機種

直擊！AI WAVE SHOW亮點一次看

強大算力是新未來！技嘉「AI PC特展」實現日常應用創造無限可能

42.6%民眾不想換iPhone16！台灣大哥大加碼「這個」iPhone16 上市心癢癢? 台灣大哥大加碼「這個」讓人秒破防讓人秒破防

陳華新代言這台筆電也太懂創作者

技嘉2025 AI電競筆電全陣容亮相

ROG攜手小島秀夫聯名筆電亮相

技嘉2025 AI電競筆電正式上市

更多熱門

相關新聞

全球首款電動車全固態電池來了

全球首款電動車全固態電池來了

Donut Lab 於 CES 展會期間發表其最新電動化技術成果，正式對外展示一款已可投入量產應用的全固態電池。該電池被定位為可直接導入 OEM 車輛製造流程的解決方案，並預告將率先應用於 Verge Motorcycles 現行車系，相關搭載車款預計自 2026 年第一季起陸續實際上路，象徵固態電池技術正式跨入實用化階段。

SONY聯手Honda電動休旅概念車亮相

SONY聯手Honda電動休旅概念車亮相

面板雙虎齊亮燈！群創短線飆漲6成　刷4年半新高價位

面板雙虎齊亮燈！群創短線飆漲6成　刷4年半新高價位

ROG攜手小島秀夫聯名筆電亮相

ROG攜手小島秀夫聯名筆電亮相

快訊／黃仁勳公布全新AI「Alpamayo」　合作賓士搭載自駕系統

快訊／黃仁勳公布全新AI「Alpamayo」　合作賓士搭載自駕系統

關鍵字：

CES

讀者迴響

熱門新聞

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」無預警停業

太子集團董座陳志被捕了！人在柬埔寨落網

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

單一保險公司哥倫比亞曝險逾629億　金管會：是南山人壽

左營海軍士官墜樓！有生命跡象搶救中

台中網紅水產店「東石蚵」是假貨　經理被起訴

激戰同一個女教師！　英已婚校長氣炸「板手偷襲」暴打副校長

鄭家純懷孕9週流產「深夜痛到叫出聲」

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

更多

最夯影音

更多
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面