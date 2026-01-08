CES2026／Lenovo實現單一AI多裝置　技嘉擴展AI PC落實使用者核心

記者蘇晟彥／綜合報導

Lenovo於7日在CES 2026 Tech World 大會上，發表開創性的混合式 AI 創新成果，推出全新個人 AI 超級助理、AI PC 、智慧型手機，以及多項概念驗證，包括搭載原生助理的穿戴式裝置、新一代企業級 AI 基礎架構，以及與娛樂及體育產業的突破性跨產業合作；而技嘉也在CES 2026上擴展 AI PC 願景，推出全新升級的 GiMATE 介面與新一代 AI 電競筆電。

Lenovo 揭示 AI 現已成為具個人化、感知能力、能主動回應需求，並且無所不在的智慧體驗。Lenovo 的新品陣容能因應個人與組織需求，透過數位孿生架構，在不同生態圈中協調各項行動，進而提升生產力、連結性與創造力。在 Sphere 舞台上的沉浸式體驗，Lenovo攜手多位產業領導者與專家發表主題演講，深入闡述混合式 AI 如何在安全機制保障下，整合個人、企業與公共模型，推動從足球場到工廠現場的全面轉型，實現「Smarter AI for All」的願景。

．Lenovo 與 Motorola Qira：全新整合式、個人化的 AI 超級助理，能在使用者授權下進行感知、思考與行動，於 PC、智慧型手機、平板及穿戴式裝置間運作，實現 Lenovo「單一 AI，多重裝置」的核心願景。

．AI 原生裝置：新一代 AI PC、Motorola 旗艦智慧型手機、具備感知能力的 AI 鍊墜式穿戴概念裝置，以及智慧概念眼鏡，隨時隨地提供用戶 AI 服務。

開創性的概念驗證規格設計：全新裝置重新定義 AI 體驗，包括 ThinkPad Rollable XD 概念筆電、Lenovo Legion Pro Rollable 概念筆電、AI 感知夥伴概念驗證，以及個人 AI 控制中心。

．專為產業最佳化打造的 AI 推理伺服器：全新 ThinkSystem 與 ThinkEdge 伺服器提供強大的 AI 推理效能，能因應各產業、各種規模的工作負載需求。

．Lenovo Hybrid AI Advantage 持續擴展：新一代 Lenovo 企業級伺服器與解決方案全面進化，支援安全且進階的 AI 推理與運作，並納入全新的 Lenovo 助理型 AI 服務。

．Lenovo 攜手 NVIDIA 打造的 AI 雲端超級工廠：協助 AI 雲端服務供應商更快速地部署企業級 AI 工作負載，加速客戶從創作階段邁向正式生產。

技嘉獨家開發的 GiMATE AI 助理透過更直覺的操作模式，幫助使用者提升決策速度，並將即時系統運作資訊與直覺式語音操控整合至同一操作介面，進一步落實技嘉以使用者為核心、開發可適應不同使用者與應用情境的 AI 運算體驗，並全面延伸至旗下筆電產品線。

GiMATE 是技嘉獨家開發的 AI 助理，結合先進的大型語言模型（LLM）與「Press and Speak」功能，讓筆電操作更加自然直覺。隨著 GiMATE 持續進化，其背後的生態系也同步升級，為效能、生產力與創作帶來更智慧的控制能力。全新 AI Power Gear III 可透過 GiMATE 進行MUX切換，讓 Discrete Mode 與 MS Hybrid 切換更簡單，提升使用彈性

並加速操作流程；同時導入更智慧的電源行為模式：Auto Mode 於電池供電時自動停用 GPU 以延長續航力、Optimus Mode 兼顧使用流暢度與平衡電源表現、Eco Mode 則於插電或電池供電使用情境下提供更極致的省電策略。針對創作者與開發者，GiMATE Creator 新增 Qwen-Image，支援中英文提示詞，讓全球使用者皆可輕鬆啟用更強大的視覺生成功能；而 GiMATE Coder 則透過自然語言的程式碼生成、修正與優化，降低開發者的入門門檻，同時加速進階使用者的開發迭代效率。

為呼應此一願景，技嘉同步推出三款兼具效能與便攜性的全新機種。旗艦級便攜戰力 AORUS MASTER 16 搭載 AMD Ryzen™ 9 9955HX3D 處理器與 NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 筆電獨立顯示晶片，並以僅 19mm 的超薄機身實現強悍效能，較前一代再薄 17%。其 WINDFORCE Infinity EX 散熱架構結合均熱板（Vapor Chamber）與非對稱冰霜扇 (Frost Fan) 設計，展現前瞻的散熱設計。而針對休閒玩家、創作者與行動工作者，GIGABYTE AERO X16 採用 AMD Ryzen™ AI 400 系列處理器，帶來更快反應、高效率與更強的地端 AI 加速能力。另有 GIGABYTE GAMING A18 PRO，以 20mm 輕薄機身結合最高 NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 筆電獨立顯示晶片，提供穩定散熱與長時間效能表現，適合玩家、創作者與 AI 新手族群。