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不斷更新／居家照護上路！　各縣市「防疫包內容物」一次看

▲▼各縣市居家照護關懷包一次看。（圖／資料照）

▲各縣市居家照護關懷包一次看。（圖／資料照）

記者邱晟軒／綜合報導

本土疫情持續嚴峻！針對國內無症狀或輕症個案，衛福部表示，已請各縣市政府儘速啟動確診者居家照護，提供生活關懷、遠距醫療、緊急轉診3大面向照護。《東森新媒體ETtoday》整理全台各縣市確診者居家照護關懷包，讓您一次深入了解。

【基隆市】

基隆市政府提供確診者所需的生活照顧支持，居家照護防疫包內容物，包括多組口罩、酒精、溫度計、泡麵、餅乾等。市府將協助生活物品聯繋採購、垃圾清運服務、急難救助、視訊課業輔導、轉介心理商服務以及整合與提供其它生活所需物資，相關無法歸類等特殊的狀況，也會在專線上提供整合的資訊和協助。

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▲▼基隆市居家照護防疫包。（圖／資料照）

▲基隆市居家照護防疫包。（圖／資料照）

【台北市】

台北市確診者關懷包內容物備有餅乾、泡麵、燕麥等乾糧食物，還有口罩、溫度計、兩個專用垃圾袋及兩個快篩劑，最重要的是2張記載注意事項、身體不適時該怎麼處理的說明書。

根據關懷中心提供的說明書，確診者若出現呼吸困難、持續胸痛、皮膚或趾甲床發青等緊急狀況，可以立即聯繫119。須醫療諮詢，可洽各區關懷中心進行視訊醫療相關服務；在飲食、生活、心理諮商或垃圾處理等方面有需求，有各專線可以撥打。

▲▼台北市疫情記者會。（圖／台北市政府提供）

▲台北市確診者關懷包。（圖／台北市政府提供）

【新北市】

新北市府率全國之先試辦居家照護計畫。居家照護防疫包內容包括衛教資訊、口罩、垃圾袋、快篩試劑10支、溫度計1支、泡麵、餅乾基本物資以及生活物資採買資訊等，更加碼贈送免費追劇帳號。

▲▼新北居家照護關懷箱。（圖／記者徐政璿攝）

▲新北居家照護關懷箱。（圖／記者徐政璿攝）

【桃園市】

桃園市衛生局指出，市府針對確診者發送防疫關懷包，關懷包內包括餅乾、飲料、泡麵、電子體溫計、口罩、居家檢疫／隔離服務手冊等生活物資，讓確診者得到最好的照顧。

▲▼桃園市衛生局指出，市府針對確診者發送防疫關懷包，關懷包內包括餅乾、飲料、泡麵、電子體溫計、口罩、居家檢疫／隔離服務手冊等生活物資，讓確診者得到最好的照顧。（圖／資料照）

▲桃園市防疫關懷包。（圖／資料照）

【新竹市】

新竹市政府發放的防疫包，內容物包含快篩三份、體溫計、杯麵兩組、燕麥片、餅乾、甜品罐頭兩組 、口罩十份、漂白水。居家檢疫、居家隔離及確診個案，由里幹事發送，一人一份。

▲▼新竹市關懷包基本物資。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市關懷包基本物資。（圖／新竹市政府提供）

【新竹縣】

新竹縣政府因應居家照護政策上路，下周起同步推出新版的防疫關懷包，除原有的口罩、關懷手冊，以及在居家隔離、居家照護期間所需的快篩試劑之外，將新增泡麵、餅乾、罐頭、垃圾袋等民生物資。

▲▼新竹縣關懷包基本物資。（圖／新竹縣政府提供）

▲新竹縣關懷包基本物資。（圖／新竹縣政府提供）

【苗栗縣】

尚未公布

【台中市】

市長盧秀燕指出，居家照顧方面，由全市29區公所成立「區級關懷中心」管理，由區長擔任指揮官，發送關護包，內容物包含，快篩、體溫計、垃圾袋、口罩、宣導單，食品物資則有小包沖泡式麥片、餅乾、甜品及蔬果汁。

因應確診者不能出門，民政人員也會協助垃圾收運等事，居家照護勢在必行，市民要有進入居家照護模式的心理準備。

▲▼ 。（圖／台中市政府）

▲台中市居家照護關懷包。（圖／台中市政府）

【彰化縣】

彰化縣政府準備實用防疫包，將由由專人送達。防疫包內容物有包括口罩、體溫計、肥皂、餅乾、健康飲品、專用垃圾袋」，並附上「縣長的一封信」，提醒居家檢疫應注意事項，防疫包自即日起將派送至居住所。

▲▼彰化縣居家照護者健康照護包。（圖／翻攝彰化縣政府）

▲彰化縣居家健康照護包。（圖／翻攝彰化縣政府）

【雲林縣】

尚未公布

【嘉義縣】

嘉義縣推出的居家防疫安心包的內容物，有口罩、漂白水、體溫計、垃圾袋、手套、快篩試劑等，提供居家檢疫者所需的自我管理物資。

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

▲嘉義縣居家關懷包。（圖／嘉義縣政府提供）

【台南市】

尚未公布

【高雄市】

高雄市關懷包內容物，包括居家照護手冊、口罩、體溫計、酒精、快篩試劑、門縫蜜蜂條、垃圾袋、零食餅乾、泡麵、沖泡飲品。

▲市府發送防疫包開箱，除了酒精、口罩等物，連電子體溫計、咖啡都有。（圖／高雄市府提供）

▲高雄市防疫包開箱。（圖／高雄市府提供）

【宜蘭縣】

宜蘭縣政府推出防疫關懷包，內容物包括快篩試劑、漂白水、酒精、體溫計、垃圾袋、口罩、肥皂、關懷信等。

▲▼宜蘭居家照護防疫包。（圖／宜蘭縣政府提供）

▲宜蘭居家照護防疫包。（圖／宜蘭縣政府提供）

【花蓮縣】

花蓮縣政府為居家關懷包內容物，基本物資包括口罩、75%酒精、溫度計、不鏽鋼、衛生紙、洗手乳、盥洗旅行組和免洗餐具等。乾糧部份則有罐頭、餅乾、泡麵、飲料等，還有女性限定生理用品。

更提供免費影音服務序號（愛奇藝、中華電信提供），及療癒幸福紅面鴨、花蓮農產品、慈濟愛心祝福包（香積飯、靜思語、乾糧）。

▲▼ 。（圖／花蓮縣政府提供）

▲花蓮防疫包 。（圖／花蓮縣政府提供）

【台東縣】

尚未公布

【澎湖縣】

澎湖縣政府「防疫關懷包」內容包括口罩、電子體溫計、次氯酸水、保久乳、洗手乳、餅乾、居家小叮嚀以及相關支援服務專線資訊，方便居民在檢疫期間自我健康監測以及有問題時可以立即找到諮詢管道；關懷專線(06)-9270508，服務時間為週一至週五上班時段，非服務時段如遇緊急事件可直接撥打1999專線即時處理。

▲▼澎湖縣居家照護防疫包。（圖／資料照）

▲澎湖縣居家照護防疫包。（圖／資料照）

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