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苗縣居家照護啟動！「健康照護、生活關懷」10大方針全面配合

▲中央針對COVID-19確診患者啟動輕重症分流收治，苗縣啟動居家照護，將從生活關懷及健康照護2方面著手。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲中央針對COVID-19確診患者啟動輕重症分流收治，苗縣啟動居家照護，將從生活關懷及健康照護2方面著手。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

中央針對COVID-19確診患者啟動輕重症分流收治，醫院只收中重症患者、75歲以上確診者、血液透析的洗腎患者、懷孕36週以上的孕婦等4類確診者。苗栗縣為因應疫情並保留醫療量能，全面啟動「COVID-19確診個案居家照護計畫」。

苗栗縣政府表示，縣府各局處將結合轄內醫療院所、社區藥局的跨單位合作，針對無症狀或輕症之確診者實施居家照護計畫，包含健康照護及生活關懷2大面向。

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▲中央針對COVID-19確診患者啟動輕重症分流收治，苗縣啟動居家照護，將從生活關懷及健康照護2方面著手。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

在健康照護面向，若有明顯症狀或經醫師評估需住院者，透過本縣防疫專線聯絡消防單位，就近送至適當之責任醫院提供醫療或住院服務。若有藥物治療或連續處方籤取藥之民眾，經通訊診療後，若無親友代為取藥，可透過藥師全聯會地圖查詢網站或由本局藥政科媒合藥局之藥師提供送藥到府服務。

對於居家照護期間需心理諮商關懷者，除了透過通訊診療轉介至苗栗縣心理衛生中心外，亦可直接洽詢（037-558220）接受專業之心理關懷，維持居家照護期間的身心健康。

▲中央針對COVID-19確診患者啟動輕重症分流收治，苗縣啟動居家照護，將從生活關懷及健康照護2方面著手。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲中央針對COVID-19確診患者啟動輕重症分流收治，苗縣啟動居家照護，將從生活關懷及健康照護2方面著手。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

另外在生活關懷面向，派送關懷包、居家隔離訪查、提供心理諮商、學生關懷、弱勢家戶協助及到宅垃圾清運，讓民眾在家獲得妥善之生活照護。

▲中央針對COVID-19確診患者啟動輕重症分流收治，苗縣啟動居家照護，將從生活關懷及健康照護2方面著手。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

徐耀昌縣長表示，苗栗縣全力配合中央居家照護之政策，以2大面向之執行方式，讓居家照護的鄉親得到妥適的生活關懷及健康照護。防疫工作不能停歇，民眾除了平時做好個人防護措施、接種疫苗並配合政府各項防疫作為外，更需提高警覺主動篩檢，保護您我及家人的健康。

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