生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小北百貨賣「簡體字作業袋」惹議！官方緊急回應：全面下架

▲▼小北百貨中港店。（圖／記者許凱彰攝）

▲小北百貨傳出賣簡體字資料袋的消息，官方回應。（示意圖／記者許凱彰攝）

記者柯振中／綜合報導

台灣知名生活百貨連鎖「小北百貨」近日被民眾發現，門市貨架上販售印有簡體字的作業袋，引發家長與網友質疑。相關貼文在社群平台曝光後迅速延燒。對此，小北百貨7日正式回應，證實該商品為門市販售品項之一，已緊急通知全台194家門市全面下架，並同步清查文教類商品。

簡體作業袋惹議

有民眾在Threads發文指出，他在小北百貨門市發現作業袋內的學科分類卡，包含數學、英文、歷史、化學等內容，卻全數使用簡體字印製，下方甚至附有中國使用的漢語拼音，讓原PO直呼難以接受。

貼文曝光後，迅速引發大量家長與網友討論，不少人認為，商品即便為進口製造，仍應做好在地化，「給學生使用的文具更該謹慎」、「涉及學習內容，使用繁體字是基本要求」，相關質疑聲浪不斷。

官方緊急宣布下架

面對輿論延燒，小北百貨7日出面說明，經過內部查核後，確認這款作業袋是門市販售商品之一，已於第一時間通知全台194家門市全面下架，並重新檢查所有文教類相關商品，若有疑慮將同步下架處理。

小北百貨強調，繁體中文為台灣主要通行文字，身為台灣本土企業，一向恪守此原則，並感謝消費者即時提醒與指正，後續也將持續加強商品審核與管理流程，避免類似情況再次發生。

網友肯定回應

小北百貨聲明曝光後，也有不少網友轉而肯定其處理態度，認為官方回應迅速且負責，紛紛留言表示「願意出面說清楚就給肯定」、「至少有立即下架並承諾檢討」。部分網友也指出，商品製造地點並非爭議重點，關鍵在於是否尊重台灣使用者的語言環境與文化習慣，希望小北百貨未來能更謹慎把關商品，做到本土企業的承諾。

阿嬤罵「要死的人才穿襪子睡覺」！醫警告2類人別試：像慢性自殺

