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花蓮累計792例確診　啓動居家照謢提供4項生活協助

▲花蓮20日新增86例確診，累計確診已達792例。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮20日新增86例確診，累計確診已達792例。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣20日新增86例新冠肺炎確診個案，花蓮縣政府當天下午召開疫情說明記者會，由縣長徐榛蔚、衛生局長朱家祥、教育處代理處長翁書敏、社會處長陳加富與原民處長陳建村召開防疫記者會，對於居家照護提供相關協助，並說明防疫補償金申請資格。

▲花蓮20日新增86例確診，累計確診已達792例。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

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居家照護者資格。

徐榛蔚表示，花蓮縣從3／31起累積確診人數792人，住院112人，出院223人，居家照護358人。徐榛蔚接續說明，居家隔離累積人數為4155人，解除隔離人數為2714人，目前還有1441人尚在隔離中，希望大家為隔離中的民眾加油打氣。從4／1起，全縣疫苗共施打26834劑，21日在玉里鎮藝文中心下午1330到1730為民眾施打疫苗，採取隨到隨打的方式，歡迎民眾前往施打。

▲花蓮20日新增86例確診，累計確診已達792例。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

對居家照顧者防疫補償資格。

社會處長陳加富對居家照護者申請防疫補償金做出說明，其中民眾要符合：
一、領取居家隔離、集中隔離通知書。
二、沒有違反隔離規定。
三、隔離期間沒有領取薪資。

符合以上三個條件，就能申請領取，沒有年齡限制，受到匡列的學生也可以領取。若有協助生活無法自理的受照顧者，照顧者一樣可以申請防疫補償金，受照顧者資格如下：
一、 國民小學學童或未滿12歲之兒童（需提供證明）。
二、 接受社區照顧服務或個人助理服務之身心障礙者。
三、 經長照需要等級評估，失能等級為第2級到第8級。
四、 就讀國中、高中等或五年至專科學校前三年級之身心障礙者（需提供證明）。
五、 經神經科或精神科醫師出具確診為失智症之診斷證明書（需提供證明）。
六、 所聘僱之外籍家庭看護工確診或其他因素不能提供服務，需由家屬照顧者（需提供證明）。

▲花蓮20日新增86例確診，累計確診已達792例。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲提供居家照護者4項生活協助。

有關居家照護的部分，朱家祥19日已說明，因確診者多數為輕症，多數選擇居家照護，為考量偏鄉確診民眾緊急就醫困難，已啟動居家照護服務，目前新增居家照護人數為63人，累積人數為293人，請居家照護之鄉親，務必隨時保持手機暢通，以便即時聯繫並安排視訊問診。

縣府針對居家照護也提供4項生活照護支持，包含配送防疫關懷包、協助生活物品聯繫採購資訊、急難救助、以及整合與提供其他生活所需物資之資訊等；居家照護確診者在生活照護之問題，可撥打03-8230400；有任何醫療照護之問題或連續發燒、頭痛、全身痠痛、嘔吐或腹瀉等症狀，可撥打03-8230089。

朱家祥亦針對居家照護確診者解隔離條件進行說明，有症狀者，退燒至少1天，且症狀緩解，以及距發病日或採檢日達10天者，同時符合上述兩個條件，可解除隔離，並進行7天自主健康管理。

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關鍵字：

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