生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外送專法通過「平台警告漲5％」　5萬外送員失業

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▲立法院三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，預計半年後正式上路。（圖／記者周宸亘攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台灣外送市場年交易額高達1351.28億元，每日訂單量約117萬筆。平台方先前曾示警，若新法倉促上路，恐重挫外送市場，導致5萬名外送員失業。如今立法院6日三讀通過「外送員權益保障及外送平台管理法」，後續效應將待觀察。

每單45元起跳、時薪至少1.25倍　還要「先講清楚」怎麼算

外送專法明定，外送員每單報酬不得低於45元，換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍，且提供訂單予外送員時，應明確告知預估報酬、取送商品地點，形同禁止疊單。

交通部同步修新運價　樓層費、等待費全納入

交通部也同步預告外送運價制度修法，未來基本運價計算公式為「每單公里基本運價＝每車公里合理成本×（1+合理經營報酬率）／平均每車公里接單數」，必須包含起程費、續程費，加計等待費、樓層費、夜間加成費及春節加成費等。

▲▼交部首訂外送運費準則，得加收等待費、樓層費、夜間加成。（資料示意圖／Uber Eats提供）

▲交通部首訂外送運費準則，得加收等待費、樓層費、夜間加成。（資料照／Uber Eats提供）

若雙平台都漲5%　恐蒸發460億、5萬外送員失業

去年底，Uber執行長庫斯洛沙希訪台時曾說，若禁止疊單，消費者每單要恐怕多付出20元成本。Uber Eats台灣總經理李佳穎也以公開信表示，專法對「疊單」定義的落差，恐致外送效率消失，營運可能需要調整。

當時由Uber、foodpanda等企業組成的台灣數位平台經濟協會（DEAT）指出，台灣外送市場年交易額高達1351.28億元、年訂單量達4.27億筆，目前有15萬名外送員。

根據公平會研究，若foodpanda與Uber Eats均調漲5％費用，將流失34.1％的消費者，一年將流失1.45億筆訂單，導致460億元產值蒸發，讓5萬名外送員失業。

專法半年後上路　Uber Eats、foodpanda相繼表態「尊重」

如今專法三讀通過，預計半年後正式上路。Uber Eats再次回應：「儘管最終版本可能對外送合作夥伴、商家合作夥伴、消費者產生連帶影響，但我們尊重立法流程，並將持續與政府及產業各界保持建設性的溝通。」

foodpanda則回應，對通過內容表達尊重，將陸續啟動各項營運模擬，並持續與各方溝通，因應可能的產業變動及市場衝擊，確保消費者、店家夥伴及外送夥伴相關權益，持續提供最優質的服務。

相關新聞

外送員嘆「血淚堆出專法」　批疊單制度不公、盼不再被剝削

外送員嘆「血淚堆出專法」　批疊單制度不公、盼不再被剝削

立法院通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，明訂外送員每筆訂單應得報酬，且須建立外送員申訴制度與團體傷害保險及責任保險等。台灣外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪表示，這是由外送員血淚堆疊出來的專法，讓外送員權益不會再被無限制剝削；外送員也說透過專法通過得以保障工作權：「是一件還不錯的事情。」

外送新運價最快春節後啟動協商　公路局：力拚今年上路

外送新運價最快春節後啟動協商　公路局：力拚今年上路

曾喊外送專法通過要漲價　Uber Eats再發聲：可能連帶影響消費者

曾喊外送專法通過要漲價　Uber Eats再發聲：可能連帶影響消費者

外送專法三讀「保障報酬、保險」　工會：終結長期剝削狀態

外送專法三讀「保障報酬、保險」　工會：終結長期剝削狀態

外送專法恐動到疊單！調查曝近6成消費者恐減少使用

外送專法恐動到疊單！調查曝近6成消費者恐減少使用

