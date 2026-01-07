　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／18縣市低溫特報！　急凍跌破10度

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者董美琪／台北報導

中央氣象署今（7日）晚上10時27分針對18縣市發布低溫特報，因今、明（7日、8日）兩天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率；今晚至明晚北部、東北部局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

根據氣象署資料，目前低溫特報發布範圍包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣等18縣市，預計影響時間將持續到8日晚上7時。

氣象署提醒，民眾應注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

▲▼2026/01/07 22:27低溫特報。（圖／氣象署）

▲▼2026/01/07 22:27低溫特報。（圖／氣象署）

▲▼2026/01/07 22:27低溫特報。（圖／氣象署）

低溫橙色燈號2（平地低溫10度以下且連續24小時12度以下）：
 台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣

低溫黃色燈號（平地低溫10度以下）：
 基隆市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣

資料來源：氣象署

01/05 全台詐欺最新數據

阿嬤罵「要死的人才穿襪子睡覺」！醫警告2類人別試：像慢性自殺

【誰一直偷喝我家水？】今天終於抓到亞洲輝椋鳥現行犯！

氣象雲天氣氣象降溫低溫低溫特報

