結帳要找載具！iPhone「實用1功能」秒跳出　一票人驚：超方便

▲懶人1招設定「替代文字」，輸入注音就能秒跳出載具號碼。（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

果粉必學！一名妹子分享超實用「iPhone懶人神技」，她表示每次網購結帳時都要跳出頁面、開發票APP複製「載具號碼」，再貼回去輸入欄位，過程超麻煩。直到她發現iPhone有個隱藏功能「替代文字」，只要事先設定好載具號碼，以後打幾個注音就能自動跳出來，省時又方便。

一名網友在Threads表示，時常網購結帳時，其中一選項可輸入手機載具，但往往要跳出去頁面，到發票APP複製「8碼字元」，再回到頁面上貼上，其實過程頗為麻煩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

iPhone神技曝光！輸入注音秒跳出載具號碼

對此，原PO發現一個iPhone小撇步，在替代文字功能的字詞輸入「載具號碼」，輸入碼可自訂一組注音代碼，像是「ㄗㄞㄐㄩ」，之後只要在任何輸入框打出那串注音，就會自動出現整串載具號碼。

※三步驟超簡單：打開設定→鍵盤→替代文字，字詞輸入「載具8碼字元」、輸入碼打上「ㄗㄞㄐㄩ」（或是其他注音符號也可）。

▲三步驟設定一圖秒懂。（圖／記者劉維榛攝）



文章曝光後，許多果粉也分享，「我太懶，只打ㄗㄐ就會跳出來了」、「我的載具的簡碼設『/』，結果打日期的時候卻出現我的載具」、「我只用『ㄥ』，設定什麼都可以自己方便就好，還有一大串麻煩的電子郵件跟地址都設定了，超方便」、「我連卡號、帳戶號碼全部都用快捷鍵盤，不用自己背，真的超方便」。

也有網友笑回，太常網購東西，早就把載具號碼背起來了，「只有我把載具背起來嗎」、「我已經背起來了」。